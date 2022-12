Picknick im Dezember

Zugegeben, ein gemütliches Picknick bei zweistelligen Minusgraden hört sich zunächst nicht sehr einladend an. Dennoch nahmen 90 Besucher diese besondere Einladung der Freunde und Förderer des Denkmals Harkotten zum vorweihnachtlichen Picknickkonzert mit Lesung im Haus Harkotten der Doppelschlossanlage in Sassenberg-Füchtorf an.

Begrüßt wurden sie von Hausherrin Myriam Freifrau von Korff und Annette Niermann als Vorsitzende des Fördervereins Harkotten. „Derzeit fällt vielen Menschen das Leben schwer. Nach fast drei Coronajahren verbreiten nun der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise Ohnmachtsgefühle und Müdigkeit“, so Myriam Freifrau von Korff. Obwohl man vieles nicht verstehe und noch weniger akzeptieren könne, ginge man mit Ernsthaftigkeit und vorsichtiger Vorfreude auf Weihnachten zu. „Wir wissen deshalb heute Abend um so mehr zu schätzen, dass wir schöne Musik hören und eine tolle Lesung erleben dürfen, denn Musik, Literatur und Kunst sind jene Kräfte, die Völker und Nationen verbinden“, so Myriam Freifrau von Korff.

Winterstimmung am Haus Harkotten: Der Weg durch die klirrende Kälte hat sich gelohnt. Foto: Gabriele Grund

Die Belohnung für jeden, der sich auf den Weg durch die klirrende Kälte, die Dunkelheit und den düsteren Nebel gemacht hatte, ergab sich mit Betreten des Annensaals. Bei wohligen 25 Grad wurden die Besucher von einem hinreißenden Ambiente empfangen. Lange rote Kerzen in weißen, mehrarmigen Kerzenleuchtern strahlten Wärme und Ruhe aus, mit Tischtüchern gedeckte Tische luden zum Verweilen ein, weiße Stoffbahnen unter der Decke und farbintensive Illuminationen zauberten eine stil- und stimmungsvolle Atmosphäre. Mittendrin die Besucher, die vom international prämierten Streicherduo, Cellist Konstantin Manaev und Violinistin Julia Smirnova, durch den Abend begleitet wurden, sowie den Schauspielern Carolin Wirth und Carsten Bender, die sich mit einer Lesung über informative und amüsante Alltagsgeschichten des Harkottener Adelshaushaltes um 1800 beteiligten. Die Geschichten entstammten dem Projekt „Alltagswelt und große Gefühle“. Dabei wurde der Alltag des Dienstpersonals um 1800 im Hause von Korff Harkotten mit literarischen Beiträgen von Friedrich Gottlieb Klopstock, Katharina Busch-Schücking und Heinrich Heine vereint.

Carolin Wirth und Carsten Bender lasen aus den Annalen von Haus Harkotten. Foto: Gabriele Grund

Eröffnet wurde das vorweihnachtlichen Picknickkonzert mit Musik. Während es für Julia Smirnova erst der zweite Auftritt im Haus Harkotten war, genießt ihr Mann Konstantin Manaev für viele Harkottener Kulturfreunde bereits den Status eines geschätzten „Freundes“. Während ihres gemeinsamen Auftritts bewies das Streicherpaar nicht nur beim Duett für Violine und Violoncello des deutschen Komponisten Bernhard Romberg, sondern auch mit dem spirituell-meditativen, kammermusikalischen Werk „Castillo Interior“ des letttischen Komponisten Pēteris Vasks und mit drei von insgesamt acht Duetten für Violine und Violoncello, Op.39 des russischen Komponisten Reinhold Gliere, wie professionell und hörenswert sie beim gemeinsamen Musizieren brillieren. Und dafür zu Recht mit anerkennendem Beifall von den andächtig zuhörenden Besuchern belohnt wurden.

Cellist Konstantin Manaev und Violinistin Julia Smirnova sorgten für musikalischen Hochgenuss. Foto: Gabriele Grund

Da bei derart Sinnlichem auch ein gutes Essen nicht fehlen durfte, hatten die Teilnehmer für reichlich Genüsse gesorgt. So warteten die gut gelaunten Schlemmergesellschaften beim Picknick vom Feinsten nicht nur mit Sekt und Champagner, sondern auch mit französischem Edelkäse und Baguettes, süditalienischer Salami, westfälischen Wurstwaren, selbst eingelegten Gürkchen, selbst gemachten Bier und diversen Heißgetränken in Isolierkannen auf.