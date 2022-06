Picknicken und Paddeln am Feldmarksee

Die Münsterländer Picknicktage stehen in den Startlöchern und versetzen die Region vom 16. bis 19. Juni in Picknickstimmung. Unter dem Motto „Ich. Du. Wir. Das Münsterland feiert Picknick!“ sind auch Picknickbegeisterte aus Sassenberg dazu eingeladen, das Lebensgefühl des Münsterlandes bei einem Picknick am Feldmarksee mit Stand-Up-Paddling gemeinsam zu feiern. Los geht es am Donnerstag (16. Juni) von 11 bis 18 Uhr.

So kann der Ausflug aussehen: Beim „Sonvida“ am See erhält man einen Picknickkorb voller Leckerbissen, Getränke und Überraschungen sowie Eintritt zum Badestrand. Nach der kulinarischen Stärkung geht es sportlich mit einer Stunde Stand-Up-Paddling weiter.

Das Angebot (Picknickkorb für zwei Personen – je nach Uhrzeit verschieden gepackt), eine Stunde Stand-Up-Paddling, Eintritt Badestrand kostet: 59,90 Euro plus 50 Euro Pfand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Picknickplätze und Angebote rund um die Münsterländer Picknicktage finden sich auf folgender Homepage: www.muensterland.com/picknicktage