Polizei nimmt 18-jährigen Sassenberger in Gewahrsam

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene feierten in der Nacht zu Samstag am Feldmarksee. Aufgrund der nächtlichen Ruhestörung wurde die Polizei gerufen, die schließlich einen 18-jährigen Sassenberger in Gewahrsam nahm, der sich den Anweisungen widersetzt hatte.

Zeugen meldeten zunächst eine Gruppe Jugendlicher, die am Feldmarksee sehr laut grölen würde. Gegen 0.20 Uhr ermahnten Polizisten die jungen Erwachsenen leiser zu sein und verließen anschließend den Einsatzort. Gegen 2.20 Uhr kam ein weiterer Anruf, dass am Grillplatz am Feldmarksee Jugendliche laut feiern würden. Als die Polizisten eintrafen, waren fünf Personen anwesend, zwei verließen beim Erblicken der Beamten den Grillplatz. Unter den drei verbliebenen Personen waren ein 18- und ein 24-Jähriger Sassenberger. Da die Polizisten die Gruppe bereits zuvor zur Ruhe ermahnt hatte, sprachen sie den Anwesenden einen Platzverweis aus, dem die drei auch zunächst nachkamen. Doch die Ruhe währte nicht lange. Bereits kurze Zeit später ging ein erneuter Notruf bei der Polizei ein, dass die Gruppe zurückgekehrt sei und weiter sehr laut grölen würde. Die Polizisten fuhren erneut zum Grillplatz an der Heidestraße und trafen die drei Personen, denen sie den Platzverweis ausgesprochen hatten, wieder an. Die Beamten erklärten den jungen Erwachsenen erneut, dass sie den Grillplatz verlassen müssten und drohten Folgemaßnahmen an. Nachdem sich der 24-Jährige zunächst widersetzte und zurückkehrte, verließ er den See anschließend endgültig.

Weniger einsichtig zeigte sich der 18-Jährige, der sich auch nach dem Gespräch mehrmals den Anweisungen der Polizisten widersetzte und zum See zurückkam – sie nahmen den 18-Jährigen in Gewahrsam. Da der Sassenberger alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.