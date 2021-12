Polizei sucht Schrottdiebe

Zwei Männer in einem weißen Transporter haben versucht, auf einem Bauernhoff in Subbern Metallgegenstände zu entwenden. Eine Zeuge wurde aufmerksam und die Männer flohen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf unehrliche Schrottsammler: Am Donnerstag gegen 15 Uhr beobachtete eine Füchtorferin auf einem Bauernhof in Subbern Schrottsammler, als sie Metallgegenstände entwendeten. Die 51-Jährige forderte die Männer auf, die Metallteile wieder abzuladen. Die Täter, die fälschlicherweise angaben, eine Erlaubnis zu haben, stiegen jedoch in ihren weißen Transporter, einen großen Kastenwagen mit vermutlich rumänischen Kennzeichen, und flüchteten Richtung Rippelbaum. Die Frau, die sich ihnen in den Weg gestellt hatte, sprang nach Angaben der Polizei zur Seite, um nicht angefahren zu werden. Die Fahndung verlief erfolglos. Der Fahrer sei etwa 30 bis 40 Jahre alt, groß, habe einen dunklen Teint, schwarze Haare, einen Vollbart und trug eine gefleckte, tarnartige Bekleidung. Der gleichaltrige Beifahrer sei klein und schmächtig, habe einen dunklen Teint, schwarze Haare, trug ähnliche Bekleidung und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Beide Männer sprachen gebrochenes Deutsch. Die Polizei bittet unter

0 25 81 / 94 10 00 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de um Hinweise.