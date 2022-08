Prämien für drei Siegerteams

Radeln statt Auto zu fahren ist das Motto der bundesweiten Stadtradelaktion, an der sich Sassenberg in diesem Jahr zum zweiten Mal beteiligte. Dabei wurde der Modus für die Ehrung der Siegerteams verändert: Jetzt steht die Sichtbarkeit im Mittelpunkt.

Wer einmal dabei war, der macht auch gerne wieder mit. Da waren sich die Preisträger der diesjährigen Aktion „Stadtradeln“ einig. Insgesamt 231 Sassenberger und Füchtorfer und damit ähnlich viele wie im Jahr zuvor radelten während des dreiwöchigen Aktionszeitraums im Mai mit. Bürgermeister Josef Uphoff überreichten am Dienstagabend an drei Teams Siegerprämien - in diesem Jahr allerdings nicht an diejenigen mit der höchsten Gesamtfahrleistung.

Den ersten Preis - Fahrradtaschen für jeden - fuhr das Team „Löcknitzer Nachbarschaft“ ein, das zum ersten Mal dabei war. Die neun Männer und Frauen von der Löcknitzer Straße radelten insgesamt exakt 2022 Kilometer im Wettbewerb. Tatsächlich wurde allerdings mehr gestrampelt, zeigte sich Teammitglied Martin Lerchner überzeugt: „Ich habe mindestens bei der Hälfte der Fahrten zur Arbeit vergessen, das Gerät einzuschalten“, gab er lachend zu. Und da komme bei ihm schon etliches zusammen.

Stadtradeln 2022: Fahrradtaschen für die Sieger. Foto: Ulrike von Brevern

Die bundesweite Aktion Stadtradeln will auf unterhaltsame Art die Erfahrung vermitteln, dass viele Wege auch ohne Auto zu erledigen sind und dass damit das klimaschädliche Gas CO 2 in erheblichem Maß zu verringern ist. Seit 2008 richtet der Trägerverein Klima-Bündnis den interkommunalen Wettbewerb aus, an dem die Stadt Sassenberg im vergangenen Jahr zum ersten Mal teilnahm.

Das Losglück entscheidet

Anders als bei der ersten Auflage entschieden sich die Verantwortlichen nun allerdings, nicht wieder die Teams mit der höchsten Fahrleistung zu prämieren. „Dann hätten wir immer die gleichen Preisträger, das Team der Radsportabteilung des SC Füchtorf und die Radsportfreunde Sassenberg“, erläuterte der Bürgermeister. „Aber das Stadtradeln soll ja Motivation sein, mehr Kilometer mit dem Rad zu fahren als man es sonst getan hätte. Und es soll sichtbar machen: Man kann sich auch anders fortbewegen.“

Deshalb waltete in diesem Jahr Schachblumenfee Sarah Kraßort ihres Amtes als Glücksfee und zog die Siegerteams aus der Lostrommel. Die Stadt spendierte die entsprechenden Präsente.

„Danke für das gute Händchen!“, bedankte sich Nicole Gruhn bei der doppelten Fee. Gemeinsam mit Annette und Karl Gerdhennrichs bildete sie „TeamG“, das insgesamt 1128,7 Kilometer erradelte und sich über einen dritten Preis freuen durfte. Ebenfalls Teammitglied war Ole Lemnitzer, den die drei Sassenberger allerdings nach eigenen Angaben gar nicht kannten. Er hatte sich ohne ihr Wissen eingeschrieben und immerhin knapp 200 Kilometer beigetragen. Die Leistung des Teams wurde mit Flickset und Handyhalter für die Lenkstange belohnt.

Stadtradeln 2022: Die dritten Preise sind praktisch - eine Handyhalterung und ein Flickset. Foto: Ulrike von Brevern

Das - leider verhinderte - Team „Gipfelstürmer“ (Heinz-Josef und Marion Micke mit Simone Schmalbrock) erstrampelte 1 084 Kilometer und bekam den zweiten Preis - Rucksäcke - zugelost.

Insgesamt fuhren alle Sassenberger Stadtradler 2022 genau 67 754 Kilometer zusammen und ersparten dem Planeten damit rechnerisch zehn Tonnen CO 2 - etwas weniger als im vergangenen Jahr. Jeder Teilnehmer legte im Schnitt 303 Kilometer per Fahrrad zurück.

Beide Radsportteams waren deutlich weniger aktiv als 2021: Die Füchtorfer fuhren 18 000 Kilometer (2021: 26 000) und die Sassenberger halbierten ihre Strecke auf 12 000 Kilometer.