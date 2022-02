Rad-Schutzstreifen umfassend prüfen

Der Infrastrukturausschuss will anders als der Ortsausschuss am Montag die Genehmigung von Fahrradschutzstreifen nicht nur an einer Straße testen.

Weil Sassenbergs Straßen nicht so breit sind wie hier in Laatzen und reguläre Fahrradwege oder Radfahrstreifen damit nicht möglich, will der Infrastrukturausschuss jetzt die Einrichtung von Fahrrad-Schutzstreifen umfassend prüfen lassen.

Der Infrastrukturausschuss ist bei seiner Sitzung am Donnerstag dem Vorschlag des Ortsausschusses Füchtorf nicht gefolgt, die Anlage eines Fahrradfahrer-Schutzstreifens nur an der Sassenberger Straße zu testen (WN berichteten). Der Ausschuss entschied sich stattdessen für die ursprüngliche Vorlage, die in beiden Ortsteilen umfangreichere Prüfungen durch die zuständige Behörde beim Kreis ermöglicht. Die Ausschussmitglieder unterstützten zudem den Vorschlag, zunächst neben der Sassenberger auch die Vinnenberger und die Glandorfer Straße (alle Füchtorf) in den Blick zu rücken, um die Genehmigungsfähigkeit sowohl bei Kreis- als auch bei Gemeindestraßen zu prüfen. Für den Ortsteil Sassenberg wurde keine Straße explizit ausgewählt. Der Fahrradfahrer-Schutzstreifen wird mit gestrichelter Linie auf einer Straße markiert, wenn die Straßenbreite für einen regulären Fahrradweg oder -streifen nicht ausreicht.