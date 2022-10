Radsport begeistert die Massen

Der Giro führte am Montag bei idealen Wetterbedingungen auch durch Füchtorf. Am Standort der Sprintwertung an der Glandorfer Straße säumten viele Radsportfans die Straße.

„So ein sportliches Event ist cool. Es ist für uns eine Ehre, dass der Giro auch durch unser Dorf führt“, freut Sonja Schlingmann sich. Die Füchtorferin zeichnet am Sonntag gemeinsam mit Sylvia Laumann für die Sicherheit beim Giro verantwortlich.

Zuvor haben beide Straßensperren aufgestellt und müssen nun dafür sorgen, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die gut 200 Profi-Radsportler des Giro die Sprintwertung an der Glandorfer Straße passieren, niemand der zahlreichen Zuschauer, die Straße überqueren, kein Hund ohne Leine unterwegs ist und kein Auto das Rennen stören kann. „Die meisten Helfer haben ja keine Erfahrung, worauf es ankommt, aber hier läuft alles prima. Die machen das toll hier. Einwandfrei“, lobt Michael Blendowski die Arbeit der Helfer und Helferinnen. Er ist beim Giro für die Koordination in den Kommunen zuständig.

Sonja Schlingmann und Sylvia Laumann sperrten die Straßen ab. Foto: Marion Bulla

Allein in Füchtorf sind es insgesamt 52 Streckenposten und zwei Warnposten, die verteilt an der Strecke stehen, um die Bahn frei zu halten. Die Helfer unterstützen den Giro ehrenamtlich und kommen fast alle aus den Reihen des örtlichen Sportvereins, dem 1000 Mitglieder starken SC Füchtorf. Auch Nicole Gröne ist darunter. Sie kommt aus der Radsportabteilung und freut sich, bei der Veranstaltung im Orga-Team dabei sein zu können. Sieben der 30 aktiven Radler starken Abteilung sind bei den Amateuren, den Jedermännern, am Start.

Das Wetter könnte für solch einen Wettbewerb nicht besser sein. Die Temperatur liegt bei 17 Grad, der Wind ist relativ entspannt und kein Regen in Sicht. Also perfekte Bedingungen. Und so ist auch jede Menge los am Straßenrand. Viele Radsportfans sind gekommen, um bei dem großen Wettkampf dabei zu sein. Bevor die Profis an ihnen vorbeirauschen, sind jede Menge Motorradfahrer, Polizeiwagen und Teamfahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Denen allen jubelt die Masse schon mal zu.

Reinhard und Rosi Rüter, Rosi Erker und Margret Jansen verfolgen den Rennverlauf auf dem Smartphone von Eike Höllmann. Foto: Marion Bulla

Andere verfolgen im Live-Ticker, wo die Radsportler gerade sind. „Jetzt fährt die Hauptgruppe am Reitstall vorbei“, erklärt Eike Höllmann und zeigt auf sein Handy. „Dann kommen sie gleich um die Ecke“, weiß Reinhard Rüter und stellt sich wieder an den Straßenrand, um nichts zu verpassen. Tatsächlich, wenige Minuten später schießen vier Radler, die sich vom großen Pulk gelöst haben, an ihnen vorbei. Die ersten drei können sich über Punkte freuen, denn sie waren die ersten an der Sprintwertung. Gewertet wird dies per GPS-Tracker.

4000 Meldungen hatte es beim diesjährigen Sparkassen Münsterland Giro gegeben. Der Wettbewerb ist mit Abstand die größte sportliche Veranstaltung im Münsterland. Die gesamte Radsport-Elite ist hier am Start.