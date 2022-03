Radsportfreunde wünschen sich unbeschwerte Saison

Die Jahreshauptversammlung der Radsportfreunde, die in diesem Jahr in Präsenz durchgeführt wurde, brachte einen Wechsel an der Spitze. Die Wahl eines neuen Vorstandsvorsitzenden war nötig geworden, weil Jörg Dieckmann nach 16 Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Verfügung stand. Mit Marcel Mertens wurde ein Nachfolger gefunden, der durch seine familiäre Herkunft zahlreiche VfL-Gene im Blut trage, freuen sich die Radsportler. Seit 2021 ist Daniela Feuersträter als zweite Vorsitzende für die Radsportabteilung tätig. Als Kassenwart wurde Norbert Gode wiedergewählt.

Hessel-Teuto-Permanente führt bis in den Teutoburger Wald

Besonders am Herzen liegt den Radsportfreunden die Hessel-Teuto-Permanente, eine 77 Kilometer lange, gekennzeichnete Tour, die von Sassenberg über Versmold bis tief in den Teutoburger Wald und zurück führt. Alle im Bund Deutscher Radfahrer (BDR) registrierten Breitensport-Fahrer können sich für diese erprobte Route registrieren, und BDR-Punkte sammeln, teilt der Verein mit. Viele BDR-Vereine böten solche Touren von Frühjahr bis Herbst an, so dass die Mitglieder auch andernorts schöne Strecken abfahren Punkte sammeln könnten. Die Vereine pflegen die Beschilderung und erhalten vom Radler Startgeld.

Für die Registrierung haben die Radsportfreunde jetzt einen „Self-Service-Kasten“ neben den Hofverkauf-Automaten der Familie Vrochte angebracht. Dort können die Radler selbstständig abstempeln, die Punkte eintragen und die Startgebühr entrichten. Da der Standort per Video überwacht wird, sollten potenzielle Randalierer fernbleiben, so der Vorstand.

Mallorca als Trainingsort auf dem Programm

In diesem Jahr hoffen die Vereinsmitglieder auf eine unbeschwerte Saison. Der offizielle Start erfolgte bereits mit einer gemeinsamen Auftaktfahrt. Ende April starten rund 20 Radsportler zu einer Trainingswoche auf Mallorca. Die traditionelle Zwei-Tagestour führt Ende August nach Frille in die Nähe von Petershagen. Während der Triathlon-Veranstaltung am Feldmarksee und des Münsterland-Giros am Tag der deutschen Einheit werden viele Mitglieder der Sassenberger Radsportfreunde aktiv sein. Die Organisatoren erwarten nach der pandemiebedingten Pause viele Sportler und benötigen zahlreiche Helfer.