Freckenhorst

Wer vor dieser Kirche steht und an ihr hochschaut, den beeindruckt ihre Mächtigkeit. Klaus Gruhn bietet am 24. Juli eine Führung mit allerlei wissenswerten Fakten rund um die Freckenhorster Stiftskirche an. Und diese Führung trägt auch einen aussagekräftigen Titel: „Ragende Türme, bergende Mauern“. Die Führung ist auch individuell buchbar.

Von Ulrich Lieber