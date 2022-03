Ratten in der Kanalisation werden bekämpft

In der Stadt Sassenberg läuft in diesen Tagen wieder eine Rattenbekämpfungsaktion. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Bei Kadaverfunden können die Mitarbeiter Thomas Venhaus, 0 25 83 / 3 09 20 60, oder Ralf Berkemeier, 0 25 83 / 3 09 20 30), informiert werden.

Das Kanalisationsnetz der Stadt Sassenberg sei rund 145 Kilometern lang, heißt es in der Erläuterung zur Aktion. In diesen künstlichen unterirdischen Gängen finden Ratten sehr gute Lebensbedingungen vor. Ratten führten insbesondere durch den Nestbau zu Beeinträchtigungen und zu Schäden am Kanalisationsnetz. Häufig gelangten sie aus der Kanalisation über Zuleitungen und selbst gegrabene Gänge auf Grundstücke und in Häuser. Aus wirtschaftlichen und hygienischen Gründen sei daher eine gezielte Rattenbekämpfung erforderlich.

Köder werden gezielt ausgebracht

Bereits in den vergangenen Jahren seien derartige Aktionen erfolgreich durchgeführt worden. Auch jetzt ist wieder eine Belegung der Kanalisation mit Ködern vorgesehen. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass infolge der Umsetzung der seit 2013 geltenden Biozid-Verordnung die in früheren Jahren praktizierte flächendeckende Kanalisationsbelegung mit wirkstoffhaltigen Ködern nicht mehr möglich ist. Es erfolge nur noch eine gezielte, befallsbedingte Köderbelegung. Dies schließe eine kurzzeitige Nachkontrolle und die anschließende Entfernung der nicht verbissenen Köder ein.

Sollten Bürgerinnen und Bürger über die städtische Aktion hinaus Bedarf für Rattenköder oder deren fachgerechte Auslegung haben, verweist die Stadtverwaltung auf die Fachfirma Angelkort Schädlingsbekämpfung GmbH, Ascheberg, 0 25 99 / 92 98 90 E-Mail: info@Angelkort-Schaedlingsbekaempfung.de.