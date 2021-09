Rekord beim Sommerleseclub

In diesem Jahr hat der Sommerleseclub in Füchtorf alle Rekorde gesprengt – die Türen der Bücherei (KÖB) standen quasi offen. 55 Mädchen und Jungen waren im Lesefieber – jetzt wurden einige unter ihnen sogar ausgezeichnet.

Für Rekordzahlen im Sommerleseclub der Bücherei sorgten in Füchtorf 55 Mädchen und Jungen, die stolz ihre Urkunden präsentierten.

2009 feierte der Sommerleseclub in Füchtorf Premiere. Damals zählten die Organisatoren 21 Teilnehmer im Grundschulalter. Am Donnerstagnachmittag gab Mechthild Paschen, Leiterin der ausrichtenden katholischen Pfarrbücherei (KÖB), Rekordzahlen bekannt. „Die Kinder haben uns die Bücherei eingerannt. Es war einfach klasse“, freute sie sich über den enormen Zuspruch. Insgesamt 55 Mädchen und Jungen nahmen am KÖB-Angebot teil. Traditionell hatte das Büchereiteam Kuchen gebacken, die Grundschule steuerte die Getränke bei.

Abschluss auf dem Schulhof

Apropos Schule: Aufgrund der Corona-Lage fand der gemeinsame Abschluss auf dem Schulhof statt. Hier erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Eisgutschein und eine Urkunde. Besonders ausgezeichnet wurden derweil die eifrigsten Leseratten im Club. Louisa Laumann las stolze 49 Bücher. Als weitere „Meistleser“ wurden Oskar Lüffe (zweite Klasse), Noah Lüffe (dritte Klasse), Marika Evermann (vierte Klasse) und Mark Hüffer (fünfte Klasse) geehrt. Zudem prämierte das Bücherei-Team die zwölf am schönsten gestalteten Logbücher des Leseclubs.