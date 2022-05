Rekordjahr für die Schachblume

Die drei Frauen, die im Gänsemarsch an der Hessel entlang zur hölzernen Fußgängerbrücke laufen, machen enttäuschte Gesichter. Christel Rothaus, Helga Topheide und Dr. Anja Wolff wollten wie in jedem Jahr an diesem strahlend sonnigen Nachmittag Ende April im Naturschutzgebiet Schachblumen zählen. Doch ihre Ausbeute ist gerade mehr als mager. Dass am Ende der diesjährigen Zählung ein Rekord-Ergebnis stehen wird, ahnen sie da noch nicht.

Weiße Schachblume Foto: Ulrike von Brevern

Die Schachblume genießt in Sassenberg ganz spezielle Aufmerksamkeit, schließlich steht das kleine Liliengewächs nicht nur ganz oben auf der Roten Liste aussterbender Arten. Neben zwei größeren Vorkommen im Süden und Norden gibt es in Deutschland nur extrem wenige Orte, an denen „Fritilaria meleagris“ in freier Wildbahn anzutreffen ist.

Viel Konzentration gefordert

Anja Wolff ist das erste Mal als Schachblumenzählerin dabei. „Das ist eine ganz schön anstrengende Arbeit“, hält die Kommunikationswissenschaftlerin, die mit ihren Kindern oft und gerne die Geheimnisse der Natur erkundet, ihren wichtigsten Eindruck fest. Die Zählerinnen – Zähler gibt es derzeit nicht – arbeiten hochkonzentriert, um zwischen üppig blühendem Wiesenschaumkraut und all den anderen Wiesenblumen keine der Pflanzen in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien zu übersehen. Und auf der östlichen Seite des ausgewiesenen Schutzgebietes konnte das sehr leicht passieren: Auf einer der sechs Flächen dort entdecken die Frauen gerade einmal vier Pflanzen.

Zum Glück gibt es da aber auch noch die Wiese im westlichen Bereich, unmittelbar am Schachblumenweg. Hier zählen Nancy Bitt-rolff und Gabriele Russell und sie haben in diesem Jahr extrem viel zu tun. Sowohl die weiße als auch die dunkelrote Variante, die getrennt aufgenommen werden, blühen hier in großen Flecken unübersehbar um die Wette. Mehr als 3000 Pflanzen werden die Zählerinnen am Ende hier zusammenbekommen. Um zwischen all den wogenden Blütenköpfen nicht den Überblick zu verlieren verwenden die beiden Frauen lange Schilfhalme, die sie als Zählraster auf die Wiese legen.

Weiße und Rote Schachblumen in dichtem Bestand Foto: Ulrike von Brevern

Kein Wunder, dass sie für ihre Flächen länger brauchen als das östliche Team, das nach rund zwei Stunden fertig ist. Weil weniger zu zählen war, teilten sie die Wiese in anderthalb bis zwei Meter breite Streifen ein, die sie in Dreierformation Schritt für Schritt abliefen. Ein langer Schilfhalm kam auch hier zum Einsatz, um auf die jeweils gezählte Pflanze zu deuten. Neben höchster Konzentration war gute Teamarbeit nötig, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

2008 gab es nur 55 Pflanzen

Christel Rothaus zählt die Schachblumen schon seit 1986 jedes Jahr. Damals hat sie ihre Uni-Abschlussarbeit in Biologie über die Schachblume in Sassenberg geschrieben. Früher sei die Blume an den Gräften rund um die Häuser reich vertreten gewesen, erzählt sie. Als das erste Sassenberger Schutzgebiet in den 50er-Jahren eingerichtet wurde, gab es noch rund 55 000 Pflanzen. Vom „weißen Wunder“ war die Rede, da in Sassenberg speziell die weiße Variante vertreten war. 2008 war der stark schwankende Bestand dann auf gerade einmal 55 Pflanzen gesunken. Und das, obwohl die Stadt 1975 dort, wo Rothaus, Topheide und Wolf kaum noch auf Vorkommen gestoßen sind, eigens Zwiebeln nachsetzen ließ. Die Liliengewächse lieben Feuchtwiesen als Standort, dieser Teil des Naturschutzgebietes sei ihnen aber wohl zu nass, mutmaßt Rothaus.

4834 Pflanzen sind Rekord

Am Ende der Zählung stehen zusammengerechnet exakt 4834 Pflanzen auf dem Papier: ein Rekord, dank des großen Vorkommens auf der Hauptwiese. Dieses Jahr sei überhaupt erst das dritte Mal, dass überhaupt mehr als 4000 Pflanzen gezählt wurden, ordnet Rothaus das Ergebnis ein. Der Bestand schwankt stark, schon weil nicht jede Pflanze jedes Jahr blüht. War das Vorjahr ungünstig, spart sich die Zwiebel die Energie.

Insgesamt habe sich der Sassenberger Bestand in den vergangenen drei, vier Jahren gebessert, so Rothaus. „Wir hoffen, es geht bergauf, aber auch wenn sich die Fläche stabilisiert, ist das schon wichtig“, sagt sie vorsichtig.