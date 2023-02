Rettungsschwimmer werden immer wichtiger

Sassenberg

Erstmals seit Jahren hat es wieder mehr Badetote gegeben. 355 Menschen ertranken 2022. Das sind 56 mehr als im Jahr davor. Das teilte jetzt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit. Allein in der Nord- und Ostsee haben in 65 Fällen DLRG-Rettungsschwimmer Leben gerettet. Sie werden immer wichtiger. Auch in Sassenberg.

Von Peter Sauer