Ruheständler staunen im Dorfgemeinschaftshaus

Alljährlich lädt die Stadtverwaltung ihre ehemaligen Beschäftigten zum großen Wiedersehen ein. Mittlerweile genießen diese zwar bereits die Vorzüge der Pensionierung oder Verrentung, doch erfreue sich dieses Treffen großer Beliebtheit, wie Bürgermeister Josef Uphoff am Dienstag befand.

Auch die Verwaltungsspitze musste sich in den vergangenen Jahren der Pandemie beugen und auf das Treffen der Ehemaligen sowie deren Ehepartnern verzichten. „Es gab leider nur schriftliche Weihnachts- und Neujahrsgrüße“, bedauerte Uphoff. Somit begrüßte die Runde so manchen Ruheständler neu in der Runde, der oder die eigentlich schon in den letzten Jahren den aktiven Dienst beendet hatte.

Uphoff freute sich über rund 60 Gäste, die der der Einladung gefolgt waren und sich im Dorfgemeinschaftshaus einfanden. Viele hatten das für rund 1,7 Millionen Euro modernisierte Areal rund um die ehemalige Sporthalle der Grundschule und das Sportlerheim des SC Füchtorf noch nicht persönlich in Augenschein nehmen können. Sie staunten bei der folgenden Führung nicht schlecht über die Möglichkeiten, die gerade das Dorfgemeinschaftshaus den örtlichen Vereinen bieten dürfte. Dass das neue Gebäude gern genutzt wird, wurde den Seniorinnen und Senioren schon vor dem offiziellen Auftakt klar: So mussten sie sich ein wenig gedulden, da im Inneren noch die Bis-Mittag-Betreuung für einige Grundschüler angeboten wurde. Wenig später wurde das traditionsreiche Treffen der Ehemaligen im Café Thumann fortgesetzt. An Gesprächsthemen mangelte es nach der langen Pause nicht.