Rüstwagen hat Wasser an Bord

Zwei Jahre hatten die Feuerwehrleute aus Sassenberg auf diesen Moment gewartet. Vor zwei Jahren wurde das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) bestellt. Jetzt ist es in Sassenberg angekommen – mit einem ganz großen Bahnhof.

Großer Bahnhof am Gerätehaus für das 460.000-Euro-Fahrzeug

Großer Bahnhof an der Carl-Benz-Straße vor den Feuerwehrgerätehaus für einen neuen Rüstwagen. Nicht nur bei den kleinen Gästen war die Freude riesig, als der knallrote 18-Tonner mit Blaulicht und „Martinshorn“ um die Kurve bog. Die Feuerwehrkameraden standen dort mit gezückten Handys und Kameras, um den Moment festzuhalten. Ganz offiziell lag Ralf Baker auf der Lauer und machte Aufnahmen für die Homepage.

Auf Entdeckungstour im neuen HLF 10

Die Kinder ließen ihren Vätern kaum Zeit auszusteigen und reckten ihnen die Ärmchen entgegen, um als allererste in der Fahrgastkabine auf Entdeckungstour zu gehen. Aber auch die Männer nahmen das Fahrzeug unter die Lupe. Im Fokus stand die technische Ausrüstung des rund 460 000 Euro teuren Gefährts. Doch nicht nur die Zahl ist groß, vor allem die offizielle Bezeichnung des HLF 10 ist lang. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hat viele tolle Besonderheiten, freut sich Matthias Freese (Leiter der Feuerwehr Sassenberg). „Wir haben 2019 im Team oft zusammengesessen und geplant, was der neue Rüstwagen haben und können muss. Nun steht er hier.“

Neuer Rüstwagen: Empfang am Gerätehaus und Felix (5) freut sich mächtig. Foto: Foto: Michèle Waßmann

Bestellt wurde 2020. Zwei Jahre Lieferzeit sind bei der Spezialanfertigung normal, eher schon schnell. „Jetzt ist unsere Feuerwehr noch schlagkräftiger“, unterstreicht Bürgermeister Josef Uphoff, der das neue Fahrzeug als einer der ersten in Augenschein nahm. „Der Erstangriff aufs Feuer kann mit dem Wagen nun noch schneller und effizienter erfolgen“, erläutert Uphoff. Und Freese erklärt: „Der alte Rüstwagen hatte kein Wasser an Bord. Nun rücken wir gleich mit bis zu 1000 Litern Löschwasser aus.“

Zu den weiteren Besonderheiten des Fahrzeuges gehört auch eine Winde vorne und eine Gruppenkabine, in der neun Kameraden Platz haben. Imposant und leistungsfähig ist auch der integrierte Lichtmast. Alles in allem ein modernes Prachtstück mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten, schwärmen die Feuerwehrmänner.

Neuer Rüstwagen: Empfang am Gerätehaus und die Begeisterung ist groß. Foto: Foto: Michèle Waßmann

Lob gab es von Freese und Ordnungsamtsleiter Martin Lüffe für die Firma Ziegler im schwäbischen Giengen an der Brenz. Planung und Auslieferung haben bestens geklappt. Am Mittwoch fuhr ein fünfköpfiges Team mit dem Zug in Richtung Giengen und nach der Abnahme und allerletztem Finetuning ging es Donnerstag zurück. Nach fast acht Stunden im 18-Tonner waren die Männer reichlich durchgeschüttelt, aber froh, die rund 600 Kilometer lange Strecke ohne besondere Vorkommnisse bewältigt zu haben.

Neuer Rüstwagen: Empfang am Gerätehaus mit Lichtmast und Seilwinde Foto: Foto: Michèle Waßmann

Und nicht allein das tolle neue Fahrzeug, sondern auch der herzliche Empfang am Gerätehaus entschädigte für so manche Strapaze. Zur Stärkung gab es für alle kühle Getränke und eine herzhafte Bratwurst. Der Termin für die offizielle Einsegnung des Rüstwagens steht noch nicht fest. Auch was mit dem alten Schätzchen passiert, das stattliche 33 Einsatzjahre auf dem Buckel hat, ist nicht gänzlich geklärt. Angedacht ist die Gründung eine Oldtimervereins. Interesse haben Mitglieder der Ehrenabteilung und auch aktive Kameraden gezeigt und die Chancen, dass der Rüstwagen mit Baujahr 1989 das erste „Vereinsfahrzeug“ wird, stehen gut, verrät Josef Uphoff.