Zwei Mal Geld ergaunert

Am Donnerstag (8. Dezember) bekam ein 59-jähriger Mann den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer suggerierte dem Sassenberger, dass Falschgeld in Umlauf sei und man auch sein Geld überprüfen müsse. Er dürfe mit niemandem darüber sprechen und müsse Auskünfte zu seinem Vermögen machen. Um dem 59-Jährigen ein Sicherheitsgefühl vorzugaukeln, boten ihm die Betrüger an, dass er selbstständig die 110 wähle während sie in der Leitung bleiben würden. Der Sassenberger holte wie gefordert Geldbeträge an verschiedenen Bankfilialen ab.

Hier gab er an ein Auto kaufen zu wollen - das hatten ihm die Betrüger auferlegt. Anschließend legte er, das in Briefumschlägen verpackte Geld, an von den Anrufern gewünschten Plätzen ab.

Auch eine 82-jährige Frau aus Sassenberg ist Opfer von Betrügern geworden, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben. Die Sassenbergerin bekam am Montag (1. Dezember) einen Anruf. Hier gab sich ein Mann als Polizist aus und erzählte eine Geschichte von Einbrechern, die eine Liste mit Namen von neuen Opfern bei sich gehabt hätten - auch ihr Name würde darauf stehen. Der Anrufer wies die Frau an, Geld von ihrem Konto abzuheben, in einen Umschlag zu packen und diesen vor der Haustüre zu deponieren. Dem kam sie nach. Ein Unbekannter holte das Geld ab. Einen Tag später bekam sie einen weiteren Anruf, in dem ihr suggeriert wurde alles richtig gemacht zu haben aber, dass Falschgeld unter den Scheinen gewesen sei. Sie müsse erneut Geld abheben, damit dieses überprüft werden könne. Auch dem kam sie nach und übergab das Geld.

Der Unbekannte, der das Geld aus der Straße abholte wird nach der Pressemitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: Der junger Mann, trug dunkle Kleidung, hatte eine Kapuze auf und einen medizinischen Mundschutz auf. Er war circa 1.50 bis 1.60 Meter groß.

Die Polizei bittet darum folgendes zu beachten: Die echte Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen oder verlangt Stillschweigen. Betroffene sollten unbedingt auflegen am Telefon, und zwar richtig. Man sollte sich nicht in der Leitung in der Leitung halten lassen und unbedingt die echte Polizei unter 110 rufen. Ganz wichtig: niemals verbinden lassen und keine Details zu finanziellenVerhältnissen preisgeben und nicht unter Druck setzen lassen. Weitere hilfreiche Informationen gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-polizisten-2/