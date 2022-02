Die „tollen Tage“ hätten sich die Jecken des KCK sicher anders vorgestellt. Erneut verhindert Corona den Saal- und Straßenkarneval. Umzüge, Rathaussturm sind abgesagt. Zusätzlich drückt der Krieg in der Ukraine die Stimmung. Und dennoch möchten die Freunde des Karnevals in diesen trüben Zeiten ein Zeichen setzen. Am Samstag waren Mitglieder des KCK-Komitees und Juka im Einsatz für den guten Zweck. Kunden der beiden K+K-Märkte wurden von den als Superhelden kostümierten Karnevalisten um eine Spende für den Lebens-Mittel-Punkt gebeten. Das Motto lautete hierbei „Kauf eins mehr“. Viele Kunden kamen der Bitte bereitwillig nach; manche, so berichtet KCK-Vizepräsidentin Anja Wiens, hätten den Spendenwagen äußerst großzügig gefüllt. „Sassenberg hält zusammen.“

Die Frage, ob angesichts der Ereignisse in der Ukraine eine jecke Verkleidung angemessen sei, beantworten Aktive und Sassenberger eindeutig. Den Kindern mache man mit der Kostümierung als Spiderman, Captain America und Co. eine Freude. Zudem gehe es nicht um Sketche und Büttenreden, sondern um die gute Sache. Und gerade, weil bald Flüchtende aus der Ukraine zu erwarten seien, seien Solidarität und Spenden für den „Lebensmittelpunkt“ so wichtig. Dem schließt sich auch Werner Berheide an. „Ich finde das ganz toll. Vielen Dank für diese geleistete Arbeit. Das macht nicht jeder.“ An den beiden Lietmann-Tankstellen kamen Autofahrer in den Genuss einer speziellen Autowäsche – angeboten von Mitgliedern des Juka-Komitees. „Es ist richtig was los. Ich habe noch keine richtige Pause gemacht“, berichtet Nils Schönig, der gemeinsam mit Marc Brenne an der Füchtorfer Straße für Hochglanz an den Autos sorgt.

Und auch das Prinzenpaar ist alles andere als amtsmüde. Vor dem „Trinkgut“ wurden die sechs KCK-Party-Starter-Pakete ausgehändigt. Sie waren bereits im Vorfeld verbindlich verkauft worden. Man wolle sich den Frohsinn nicht verderben lassen, sagt Prinz Lui. „Wir dachten ja erst, es würde eine halbwegs normale Session.“ Das Set für zehn Personen - inklusive Kiste Bier, Mettenden, Bierdeckeln und Masken beinhalte alles für die karnevalistische Feier im kleinen Kreis.

Feiern trotz Krieg? „Die Ukraine ist immer wieder ein Thema, aber manche Leute sagen uns auch ‚jetzt erst recht‘. Aber es ist eben auch immer noch Corona, Leute sind in Quarantäne. Da ist manchem nicht so nach feiern.“ Das, so betonen die Aktiven im Gespräch, stehe auch nicht im Vordergrund dieses Samstags. Schließlich seien auch die Einnahmen aus dem Party-Starter-Paket für den guten Zweck.