Überwältigende Unterstützung für Hilfstransport

Zwei große LKW sind bis obenhin vollgepackt mit Hilfsgütern und werden am Montag Richtung Ukraine starten. Pfarrer Andreas Rösner, der die Aktion vor Weihnachten gemeinsam mit dem Kirchenvorstand der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien und Johannes angestoßen hatte, ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen: „Wir haben das in der Menge und Größe absolut nicht erwartet. Sogar aus Everswinkel haben wir Anfragen bekommen!“, berichtet er.

Zunächst nur eine Ladung geplant

Zunächst war nur eine Lkw-Ladung geplant, doch angesichts der Fülle sprang nach der Spedition Rutte auch noch die Spedition Mußmann mit einem Laster für die gute Sache ein. Und dennoch musste Rösner Spendenangebote zum Schluss sogar ablehnen. Nicht nur Privatpersonen gehörten zu den Gönnern, sondern auch Unternehmen. So konnten unter anderem auch Stromgeneratoren verladen werden.

Der Hilfstransport führt wie berichtet an die polnisch/ukrainische Grenze, genauer nach Przemysl. Dort werden die Güter von Helfern eines Priesterseminars in Lwiw (Lemberg) übernommen, das zuverlässig für die Verteilung der Spenden sorgen soll. Der Kontakt entstand durch einen ukrainischen Priester in Münster.

Eine riesige Unterstützung gab es für die Hilfsaktion für die Ukraine Vollgepackt mit Hilfsgütern startete ein Transport in die Ukraine, Pfarrer Andreas Rösner (r.) hatte die Aktion angestoßen. Foto:

Auch Pfarrer Rösner wird gemeinsam mit Kirchenvorstand Christian Tarner und Bernhard Ostkamp, der bereits zu Beginn des Krieges in der Ukraine einen privat organisierten Transport aus Sassenberg begleitet hatte, am Montag per Auto nach Przemysl starten. Am Dienstagvormittag wollen sie sich dann nicht nur persönlich davon überzeugen, dass die die Übergabe an der Grenze klappt, sondern auch selbst beim Umpacken der Hilfsgüter in neue Transportmittel mit anpacken, so Rösner.

Reibungsloser Ablauf

Zwar sei die Aktion sehr aufwändig gewesen, habe aber reibungslos und zügig geklappt, zog Pfarrer Rösner eine erste Bilanz. Sein besonderer Dank gilt dabei den vielen engagierten Unterstützern, die spendeten, sammelten, sortierten, oder wie etwa die „Oldies“ spontan mit Speis und Trank beteiligten. „Die Hilfe wird gebraucht!“, betonte er mit Blick auf den Transport und schloss eine Wiederholung nicht aus.