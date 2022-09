Sassenberg im Wiesn-Fieber

Es vergeht nicht viel Zeit und die Sitzbänke müssen herhalten: Die Stimmung auf dem 16. Oktoberfest vom Gebrasa Blasorchester steigt schnell steil nach oben und die ersten steigen auf die Bänken und stimmen voll mit ein in die klassischen Gassenhauer, die zu einer Wiesn-Gaudi eben dazugehören – die Saison ist jedenfalls eröffnet.

Oktoberfest am Schützenplatz gut besucht

Die Stimmung ist ausgelassen. Gute Laune überall, wohin man blickt. Das 16. Oktoberfest vom Gebrasa Blasorchester als Gastgeber und Festwirt Frank Otte ist einmal mehr ein echter Publikumsmagnet. Es herrscht ein Riesenandrang. Nach zweijähriger Zwangspause freuen sich alle auf das zünftige Event im Zelt am Schützenplatz im Brook.

Fesche Dirndl und Krachlederne, Stimmungsmusik und Bier im Übermaß – das ist das kurze Erfolgsrezept für die zünftige Party.

„Wir sind sehr zufrieden“, bemerkt Frank Otte und muss auch schon wieder los. Der Fassanstich wartet. „Da hab ich mich das ganze Jahr drauf gefreut“, strahlt Josef Uphoff bevor er am Samstagabend mit dem traditionellen Ritual die 16. Sassenberger Wiesn-Saison offiziell eröffnet. Natürlich standesgemäß in Lederhose. Ein wenig aus der Übung scheint der Bürgermeister allerdings zu sein, denn erst beim zweiten Versuch strömt das Bier aus dem Hahn. Dann heißt es „O‘zapft is“.

Oktoberfest 2022: Der Bürgermeister zapft an. Foto: Foto: Marion Bulla

Auf der Bühne sorgt das beliebte Gebrasa-Blasorchester mit Thomas Hokamp als Sänger für die passende Stimmung. Als ein weiteres musikalisches Highlight hatte Frank Otte die Liveband „Steigerwälder Knutschbärn“ aus Bayern gewinnen können, die an diesem Abend zu vorgerückter Stunde mit Oktoberfestkrachern den Saal zum Beben bringen. Durch den Abend führt Moderator Christian Borgmann.

„Das ist einfach eine ganz tolle Stimmung hier“, freut Besucher Marcel Fritsche sich, dass sie endlich wieder los geht, die heimische Wiesn, und schunkelt zu „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ von Mickie Krause. Auch Nils Tönnemann ist begeistert. Der Sassenberger ist mit seinen Freunden gekommen und genießt die ausgelassene Stimmung im Festzelt.

Oktoberfest 2022 – die Stimmung ist bestens. Foto: Foto: Marion Bulla

Neben den traditionellen Maß Oktoberfestbier gibt es für die passende Grundlage ebenso typisch bayerische Spezialitäten wie unter anderem Schweinshaxe oder Weißwürstchen, die am Tisch serviert werden.

Laura Mußmann, Inga Zumbrink, Lisa Dunker, Leonie Ostlinning, Marie Hagedorn und Carolin Ostlinning hält es nicht mehr auf ihren Plätzen. Die Sassenbergerinnen steigen mit ihren schicken Dirndlkleidern, wie viele andere auch, auf Bänke und Tische, tanzen und singen lauthals mit.

Oktoberfest 2022: Prost - auf die bayerische Bierkultur. Foto: Foto: Marion Bulla

Margret Hilpert ist zum ersten Mal dabei, aber eines weiß sie schon jetzt: „Ich komme auf jeden Fall wieder, es macht so viel Spaß.“ Bis in die frühen Morgenstunden wird geschunkelt, getanzt und gesungen bevor es am Sonntag mit dem Frühschoppen weitergeht. Auch der ist gut besucht.