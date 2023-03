Schnuppertraining auf dem Tennisplatz

Wer immer schon mal einen Ball mit Schwung übers Netz schlagen wollte, der ist beim TC Sassenberg richtig. Am 25. März bietet der Tennis Club ein kostenloses Schnuppertraining an.

Am 25. März bietet der TC Sassenberg am Tatenhauser Weg ein kostenloses Tennis-Schnuppertraining an. „Das Alter spielt dabei keine Rolle, denn die Einladung geht an alle, die das Tennisspielen erlernen wollen, nach langer Zeit gerne wieder aktiv spielen möchten oder ganz unverbindlich den Verein kennenlernen möchten“ betont Sven Elsner als Vorsitzender des Vereins.

Am 25. März von 10 bis 15 Uhr steht der Verein mit Trainern und Helfern auf der Anlage zur Verfügung, die aktiv mit jedem ein paar Bälle übers Netz spielen. Sportkleidung ist dabei erwünscht. Schläger und Bälle stellt der Verein kostenlos für diesen Tag zur Verfügung. Die Teilnahme ist bewusst kostenlos, damit das Schnuppern an diesem Tag im Vordergrund bleibt. Der Verein bittet um Anmeldung. Informationen gibt es auf der Homepage des TC Sassenberg.