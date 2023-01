Kleine Könige ziehen von Haus zu Haus

Die Sternsinger klopften an die Sassenberger Haustüren, sie sammelten Geld, um weltweit Projekte zu unterstützen, die anderen Kindern zu gute kommen. Nach der Pandemie waren die Zahlen der Teilnehmer an dieser Aktion allerdings etwas eingebrochen.

Die Sternsinger sind in Sassenberg unterwegs: 30 KInder machten sich am Freitagmorgen auf den Weg, um Gottes Segen in die Sassenberger Häuser zu bringen und Geld für notleidende Kinder in Indonesien zu sammeln.

Bestens gelaunt starteten am Freitag rund 30 in königliche Gewänder gekleidete Sternsinger mit goldenen Sternen ihren Weg durch die Straßen von Sassenberg. Die Touren und auch die Einteilung der Gruppen waren zuvor gut vorbereitet worden vom komplett neu gebildeten Team um Martina Gausepohl, Michel Dornbusch, Christa Sickau und Ruth Eying.

Die Sternsingeraktion lief in diesem Jahr unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“.

Zum Einkleiden ging es für die engagierten Kinder zunächst ins Pfarrheim, wo die Kinder unter anderem mit mit Kreide, Segensspruch, Liedtext und Laufplan ausgestattet wurden. Diesmal waren es mit 30 Kindern, die in Sassenberg als Sternsinger den Segen Gottes verbreiteten und für notleidende Kinder Geld sammelten, deutlich weniger Teilnehmer und Teilnehmerinnen als noch vor der Pandemie. Nämlich nur halb so viele, weshalb einige Bereiche zum Bedauern aller nicht abgedeckt werden konnten.

Bevor die Sternsinger sich auf den Weg machten, segneten die beiden Pastoralreferenten Johannes Lohre und Michel Dornbusch im Aussendungsgottesdienst sowohl Kreide und Aufkleber, mit denen die Sternsinger die typischen Buchstaben „20*C+M+B+23“ – dieses Kürzel steht übrigens für das Jahr 2023 nach der Geburt Jesu und „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an die Tür bringen, als auch die Kinder selbst. „Wir dürfen alle etwas Gutes tun – gegen die Gewalt an Kindern. Ihr steht für die Heiligen drei Könige, die euch als Vorbilder dienen“, hatte Johannes Lohre noch gesagt, dann verschwanden die Gruppen in alle Himmelsrichtungen. Der Stern immer vorne weg.

Auch Ricarda, Marco und Patricia waren als Caspar, Melchior und Balthasar mit der Spendenbüchse unterwegs. Die Acht- Zehn- und Zwölfjährigen hatten den Bezirk 10 und holten sich, bevor es los ging noch schnell die Utensilien und ihre jeweiligen Ausweise, die sie zum Sammeln berechtigten.

Die Sternsinger sind in Sassenberg unterwegs : Königlich gewandet: Edda (v.l.), Benjamin, Luisa und Johannes bringen den Segensspruch an die Hauswand. Foto: Marion Bulla

Natalie Ostkamp begleitete als Erwachsene die Gruppe von Edda, Benjamin, Luisa und Johannes. Ihr Fußweg führte zuerst um die Ecke, zum Kindergarten St. Johannes Evangelist. Hier warteten die Kita-Kinder schon auf den „hohen“ Besuch. Ganz aufgeregt lauschten sie dem Sternsingerlied, das die vier „Hoheiten“ bravourös vortrugen. „Wir freuen uns sehr“, strahlte auch Erzieherin Elisabeth Paulus. Dann drängte sich ein Schützling nach dem anderen zu den Sternsingern, um seine Münzen in die blecherne Sammelbox zu werfen. Natürlich gab es dafür den Segen Gottes. Weil die Hauswand zu rau für die Kreide war, holte Edda den Aufkleber und klebte den Spruch auf den Briefkasten.

Obschon es eine Aktion der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Johannes ist, spielt die Konfession bei den Besuchen der Haushalte keine Rolle. Es ist völlig egal, ob die Bewohner katholisch, evangelisch oder sonst einer Religion angehören.

Die Sternsinger sind in Sassenberg unterwegs Die Kinder des Kindergartens St. Johannes Evangelist spendeten gerne an die Sternsinger. Foto: Marion Bulla

Mit den gesammelten Spenden der „kleinen Könige“ in Sassenberg und in ganz Deutschland werden alljährlich weltweit viele Projekte des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ finanziert. Darunter werden in diesem Jahr vor allem Projekte im diesjährigen Beispielland Indonesien profitieren.

Die Sternsinger sind in Sassenberg unterwegs Die Pastoralreferenten Johannes Lohre (l.) und Michel Dornbusch verteilen die jeweiligen Laufpläne, Kreide und Segensspüche an die jungen Sternsinger. Foto: Marion Bulla

Am heutigen Samstag stehen die Sternsinger von 9.30 bis 11.30 Uhr am Eingang des Edeka-Marktes, um weitere Spenden zu sammeln.