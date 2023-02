Sassenberg sucht ehrenamtliche Schöffen

In Sassenberg werden derzeit Frauen und Männer gesucht, die als Schöffen und Jugendschöffen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

„Ich fand das alles ungemein interessant“, berichtet die heute 71-Jährige, die ihren Namen allerdings lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, von ihrer Schöffentätigkeit. Gleich drei Perioden übernahm sie das Amt und ist immer noch überzeugt. „Vor allem, dass man den Einblick ins deutsche Rechtssystem bekommt, hat mir sehr gefallen“, sagt sie.

Schöffen sind Laienrichter, die in Strafprozessen mitentscheiden. Die Sassenbergerin war am Landgericht Münster eingesetzt. Die Fälle, über die sie mitentscheiden musste, waren sehr unterschiedlich, manchmal auch „nicht so schön“, wie sie es rückblickend nennt. In einem Fall etwa ging es um häusliche Gewalt, in einem anderen um schwere Körperverletzung. „Doch meistens ging es um nichts Spektakuläres, vor allem Eigentumsdelikte“, erinnert sie sich. Sie könne das Ehrenamt nur empfehlen: „Es ist spannend, so viele verschiedene Menschen und Charaktere kennenzulernen.“

Gleichberechtigt mit dem Richter

Bei Verhandlungen des Schöffengerichts sitzen immer zwei ehrenamtliche neben dem hauptamtlichen Richter. Während der Pausen wird beraten, über schuldig oder unschuldig diskutiert. „Wir erheben dabei kein Strafmaß, dafür gibt es geregelte Gesetze, die das festlegen“, erläutert die ehemalige Schöffin. Aber die drei Richter fällen mit gleichem Stimmrecht das Urteil. Da geht es um Freispruch oder Strafe und im schlimmsten Fall vielleicht sogar Haft. Das System soll das Vertrauen in die Strafjustiz stärken. Dabei kann sich ein Prozess auch schon mal über Wochen oder Monate erstrecken.

Die Stadt Sassenberg sucht ab Januar 2024 wieder neue Schöffen und Jugendschöffen. „Optimal wäre“, so heißt es in einem Aufruf der Stadtverwaltung, „wenn möglichst alle Gruppen der Bevölkerung dabei sind. Also alle Geschlechter, Altersgruppen, Berufe und sozialer Stellung. Eine besondere Eignung müssen die angehenden Schöffen aber nicht vorweisen.“

Soziale Kompetenz gefragt

Bewerber müssen in Sassenberg wohnen sowie am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 70 Jahre alt sein werden. Auch sollten sie die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Bewerbungsschluss ist der 3. März.

„Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, also das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Menschenkenntnis und Lebenserfahrung sind ebenso gefragt, denn oft stellen sich Aussagen von Zeugen oder Beklagten als Unwahrheiten heraus“, heißt es weiter. Juristische Kenntnisse brauchen sie nicht. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlange in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung.

Objektivität und Unvoreingenommenheit müssten auch in schwierigen Situationen gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen hat. Zudem: „Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben“, warnt die Stadt.

Für die Ehrenamtlichen gibt es neben der Erstattung der Fahrtkosten auch eine Aufwandsentschädigung, erinnert sich die ehemalige Schöffin. Aber, so ist sie sich sicher: „Wegen des Geldes würde das niemand machen.“

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02583/309-2120 oder auf der Homepage der Stadt Sassenberg.