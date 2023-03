Sassenberg sucht einen Slogan

„Willkommen in Sassenberg“ heißt es aktuell auf der Werbetafel am Ortseingang.

„Glandorf bewegt,“ die Stadt Versmold „macht Appetit“, Warendorf ist die „Pferdestadt“ und Beelen „die liebenswerte Gemeinde im Münsterland“. Viele Gemeinden rundherum haben ihren eigenen städtischen Slogan. Das möchte der Rat für Sassenberg nun auch. Die Bürger dürfen sich beteiligen und können dabei sogar noch Handfestes gewinnen.

Ein Slogan soll im Idealfall Bewohner, Kunden und Touristen einer Stadt gleichermaßen ansprechen. Der Marketingexperte Bernd Radke hat in einer Studie vor einigen Jahren ermittelt, dass das nicht immer gleich gut gelingt. Schließlich hat es nicht jede Stadt so einfach wie Passau mit „Leben an drei Flüssen“ - Donau, Inn und Ilz - das in der Umfrage bei allen Seiten gut ankam. Manch Slogan wie etwa „Mannheim²“ sei für Auswärtige schlichtweg unverständlich. Er bezieht sich auf den quadratischen Aufbau des Stadtbildes.

Preisträger können genießen

Um genau zu sein, hat auch Sassenberg bereits jetzt so etwas wie einen Slogan. „Bei uns können Sie was erleben!“, lautet der gut gemeinte Spruch, der etwa derzeit auch wieder auf den Willkommensschildern an den Ortseingängen zu lesen ist. Allerdings kann er auch leicht missverstanden werden.

Für den gelungensten Slogan lobt die Stadt einen 100-Euro-Gutschein des Restaurants „Tin's“ aus. Der zweite Preisträger kann für 80 Euro im Eiscafé Zanella schlemmen und der dritte Platz wird mit einem 50 Euro Gutschein der Bäckerei Thuman versüßt. Jeder Teilnehmer kann maximal einen Vorschlag einreichen, heißt es in den Teilnahmebedingungen. Bei Mehrfachnennungen gilt das Windhundprinzip. Slogan-Vorschläge können bis zum 31. März bei der Stadt eingereicht werden. Im Anschluss wird eine vom Rat der Stadt bestellte Jury, die sich aus je einem Vertreter jeder Fraktion und dem Bürgermeister zusammensetzt, die Vorschläge sichten und die Preisträger bestimmen.

Teilnahmeformular im Rathaus oder im Internet

Teilnahmebedingungen und das Teilnahmeformular können im Rathaus im Zimmer 202 abgeholt oder noch einfacher im Internet abgerufen werden unter www.sassenberg.de. Eingereicht werden können sie dann per Post an die Stadt (Schürenstraße 17, 48336 Sassenberg) oder per E-Mail an stadt@sassenberg.de.

Übrigens: Ein Recht auf Verwendung des Slogans ergibt sich laut Teilnahmebedingungen aus dem Sieg im Wettbewerb nicht. Das wird noch einmal gesondert entschieden.