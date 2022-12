Fördermenge fast ausgeschöpft

Allein juristisch sei eine Reduzierung der Fördermengen des Wasserwerkes Rippelbaum nicht möglich, so der Wasserbeschaffungsverband. Die Tiefstände lägen noch im normalen Schwankungsbereich. Umweltgruppen hatten eine Überprüfung der Fördermenge angeregt.

„Es gibt keine Hinweise, darauf, dass die Fördermenge des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg, Versmold, Warendorf dem ökologisch nachhaltig verfügbarem Wasserdargebot nicht entspricht.“ So lautete die Antwort der Verwaltung des Wasserbeschaffungsverbandes auf die Forderung verschiedener Umweltgruppen, aufgrund eines neu vorgelegten Gutachtens die Fördermenge des Wasserwerks Rippelbaum zu überprüfen und anzupassen (WN berichten). Den Vortrag der Antwort übernahm bei der Verbandsversammlung am Mittwochabend Versmolds Kämmerer Andreas Pöhler, der mit den Verwaltungsaufgaben des Verbandes betraut ist. Die Wasserverfügbarkeit war allerdings nicht sein einziges Argument. Auch juristisch sei es nicht möglich, dem Antrag der Gruppen nachzukommen, erläuterte er den zahlreich erschienen Interessierten aus dem Kreis der Antragsteller.

Wasserversorgungsstrategie

Bei der Vorstellung der Wasserversorgungsstrategie für die Jahre 2030 bis 2040, die den Erläuterungen rund um den Antrag voranging, verwies Wasserwerker Karsten Pelster auf einen steigenden Absatz seit 2014. Die genehmigte Fördermenge des Wasserwerks Rippelbaum werde derzeit fast vollständig ausgeschöpft. Um den steigenden Bedarf zu befriedigen, bestünden Abkommen mit der Wasserversorgung Beckum, die dafür ihre Wasserrechte erhöhen werde. Alternative Anbieter gebe es nicht.

Beobachtungen der Umweltinitiativen

Pöhler bestätigte die Beobachtungen der Umweltinitiative, dass es in den vergangenen Jahren in der Region trockener geworden sei. Es fehle Niederschlagswasser– im Schnitt zehn Prozent pro Jahr in den vergangenen zehn Jahren. „Das ist viel!“ Die Bewertung allerdings fiel anders aus: Die beispiellose Aneinanderreihung niederschlagsarmer Winter sei ausgleichbar. „Ein nasser Winter reicht, damit die Wasserstände steigen.“ Die Umweltinitiativen hingegen argumentierten mit einem fortschreitenden Klimawandel.

Während sie dadurch in Kombination mit der Wasserförderung eine Schädigung des Grundwasserkörpers befürchteten, sprach Wasserwerker Pelster zwar auch von aktuellen Tiefstständen an den 150 Messstellen im Bereich des Wasserwerkes, diese lägen aber innerhalb des normalen Schwankungsbreiches: „Der Grundwasserkörper atmet“.

Eine Reduzierung der Fördermengen sei trotz des entsprechenden Passus in der Bewilligung, auf den sich die Initiativen berufen, zudem juristisch nicht möglich, argumentierte Pöhler. Sie käme einem Entzug der laufenden Genehmigung gleich. Dass sei unmöglich, da die Bezirksregierung zuletzt im vergangenen Jahr einen „mengenmäßig guten Zustand“ des Grundwasserkörpers bestätigt habe.

Private Förderung reduzieren

Sollte das Wasserdargebot tatsächlich nicht mehr ausreichen, so müsse ohnehin nicht das Wasserwerk, sondern private Brunnennutzer ihre Förderung reduzieren, ergänzte Pöhler. Der öffentliche Versorgungsauftrag gehe vor: Die Verbandsversammlung beschloss, den Antrag der Initiativen dennoch bei der nächsten Sitzung im kommenden Jahr erneut zu diskutieren.