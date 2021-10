„Sassenberger Altar“ kehrt zurück

„Wahnsinnig üppig“ oder auch „unheimlich opulent“ – das sind die Worte, mit denen Dr. Reinhold Schoppmann das beschreibt, was sich derzeit in der Seitenkapelle der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist abgeklebt hinter alten Papierstreifen verbirgt. Dr. Ansgar Russell wirkt richtiggehend ehrfürchtig als er von der ersten Begegnung mit dem realen Kunstwerk erzählt, dessen Replik Anfang November der Kirchengemeinde übergeben werden soll: Im Zusammenhang mit dem 900-jährigen Stadtjubiläum waren die beiden gemeinsam mit Ortshistoriker Hans Christoph Fennenkötter auf die Idee gekommen, den kunsthistorisch wertvollen „Sassenberger Altar“ zumindest als Nachbildung in seinen Heimatort zurückzuholen.

Der Passionsaltar entstand im Jahr 1517 und ist damit deutlich älter als die Pfarrkirche. Bischof Erich von Sachsen-Lauenburg habe ihn in Auftrag gegeben, um damit die Burgkapelle einige hundert Meter weiter, auf dem heutigen Gebrasa-Gelände auszustatten, die dem heiligen Georg gewidmet war, berichtet Russell. Es sei ein „herausragendes Kunstwerk“ eines namentlich nicht bekannten Künstlers. Dessen Werke sind allerdings sehr wohl bekannt, fertigte er doch zum Beispiel einen Altar für den Dom in Halberstadt. Ein Verbindung zur Werkstatt von Lukas Cranach werde ebenfalls vermutet. Der kunsthistorische Behelfsname des Künstlers: „Meister von Sassenberg“.

Die Geschichte des Altars war wechselvoll. Als die Georgskapelle Ende des 18. Jahrhunderts abgerissen wurde, gelangte der unmodern gewordene Altar in das Haus eines Schlossdieners. Zum Glück, so Russell, denn so konnte Bürgermeister Bernhard von Schücking ihn 1822 in die Pfarrkirche St. Johannes Evangelist holen. Den neuen Platz an der linken Seite des Chorraums nahm er allerdings nicht lange ein: Ein Kunstexperte entdeckte ihn und der Altar musste an den Kunstverein in Münster abgegeben werden. Im LWL-Kunstmuseum lagert er bis heute im Depot. In den 90er Jahren besuchte der Sassenberger Kulturverein, als er kurzfristig ausgestellt war, und Russell war beeindruckt.

Die Nachbildung, die das Trio Schoppmann, Russell, Fennenkötter angestoßen hat, basiert auf professionellen Fotografien des Altars. Sie wurden von einer Fachfirma in Originalgröße auf dünne Aluminiumplatten belichtet. Ein Altartisch, den die die Tischlerei Lückemeyer eigens anfertigte, trägt den Flügelaltar aus Holz, auf dem die Platten befestigt sind.

Pastor und Kirchenvorstand seien von der Idee, den berühmten Altar mit dem Stadtnamen im Titel zurück in die Kirche zu holen, „sehr angetan“ gewesen, erzählt Schoppmann. Die Frage blieb: Wohin damit? Immerhin ist das Triptychon ausgeklappt mehr als vier Meter lang. Die Wahl fiel auf die Seitenkapelle deren Längsseite gerade so passt. Die volkstümliche Marien-Ikone, die dort bislang zur Anbetung einlud, wechselte an die Innenwand der Kapelle. So sei auch etwas mehr Privatheit beim Gebet gegeben, hob Russell den Vorteil des neuen Standortes hervor.

Gegenüber an der Außenwand hat die Tafel zum Gedenken an die Opfer der Kriege Platz gefunden, die im Zuge der Umgestaltung komplett erneuert wurde. Der Text sei nun zukunftsweisend, lobt Russell. Schoppmann, aus dessen Feder die Zeilen teilweise stammen, verweist besonders darauf, dass nun das Gedenken an die Kinder als Opfer der Weltkriege an erster Stelle stehe vor Frauen, Männern und Soldaten. Neben dem Gedenken an die Opfer von Hass und Gewalt fordert die Tafel auch auf: „Wage die Liebe jeden Tag.“