Sassenberger Delegation zu Gast in Löcknitz / 20 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert

Sassenberg/Löcknitz

„Das war eine runde Sache. Es ist hervorragend gelaufen“, schwärmt Alfons Lüffe. In der vergangenen Woche war er als Vorsitzender des Freundschaftskomitees Teilnehmer einer Sassenberger Delegation in der Partnerstadt Löcknitz, um dort den 20. Geburtstag dieser Verbindung zu feiern. 26 Offizielle und dazu 37 Schüler und fünf Lehrer traten die Reise nach Löcknitz an und nahmen an der Feier teil.

Ulrich Lieber