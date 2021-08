Sassenberger mit Drogen aufgegriffen

Mit mehreren Tütchen Marihuana in der Tasche, einem Schlagring und Messern ist ein 17-jähriger Sassenberger bereits am Dienstag während eines Polizeieinsatzes aufgegriffen worden. Der Polizei lagen Informationen vor, dass im Bereich des Schulviertels an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf Drogen konsumiert werden würden. Gegen 9 Uhr trafen die Beamten mehrere Jugendliche und junge Erwachsene an – unter ihnen der 17-jährige Sassenberger. Dieser kooperierte und überließ den Beamten nach einer Kontrolle die Messer und Drogen. Sie wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.