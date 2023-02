Sassenberger Rathaus ist in Narrenhand

„Ich gebe auf!“ Mit diesem Stoßseufzer von Bürgermeister Josef Uphoff fiel das Rathaus am Altweiber-Donnerstag Punkt 17.11 Uhr in die Hände der heimischen Narren. Einmütig übernahmen die Sassenberger Prinzessin Nina I. von Bühnenluft und Mensaduft und der Füchtorfer Prinz Markus II. von Druckerei und Narretei samt Gefolge die Herrschaft über die Stadt.

Maßgeblichen Einfluss beim kurzen aber heftigen Sturm aufs Rathaus hatten dabei die Sassenberger Landfrauen, die damit einen prinzesslichern Paragrafen erfüllten. Vor und nach dem Rathaussturm zeigte sich einmal mehr: Die Narren in Sassenberg haben das Feiern nicht verlernt. Hunderte säumten zum Teil bunt verkleidet die Straßen, als sich der närrische Lindwurm traditionell vom Schulzentrum aus durch die Innenstadt bis zum Rathaus zog. 34 Zugnummern hatte der KCK, unterstützt von Närrinnen und Narren aus der ganzen Stadt von Füchtorf bis Dackmar auf die Beine gestellt. In diesem Jahr gab es dabei mit 14 eine außergewöhnlich große Zahl an bunt geschmückten Wagen.

14 bunt geschmückte Wagen

Natürlich wieder dabei die „Querulanten“, die seit knapp zwanzig Jahren für die politische Würze des Zuges sorgen. In diesem Jahr nahmen sie das Thema Schützenhalle, Finanzierungsprobleme beim Allerheiligenmarkt sowie die den geplanten Klimawald an der ehemaligen Müllkippe am Hilgenbrink aufs närrische Korn. Elfen, Pfauen, Mensch-ärgerdich-nicht-Figuren – bei den Fußgruppen war der Phantasie keine Grenze gesetzt. Zum zehnjährigen Jubiläum ihres Stammtisches beteiligten sich die Jungs von „EHIND“ zusammen mit ihren Freunden als buntes Mittelaltertrüpchen. Ex-Tollität Prinzessin Babsy hatte sich zusammen mit ihren Freundinnen unter die Zuschauer gemischt – in einfachem Kostüm, das zugleich bewusstes Statement war: eine umgeschlungene Regenbogenfahne.

Altweiber 2023: Die Sassenberger Narren und Närrinnen haben nichts verlernt und feierten 2023 so ausgelassen wie eh und je ihren Höhepunkt des Straßenkarnevals mit Altweiberumzug und Rathaussturm. Foto: Ulrike von Brevern

Zu den Klängen der Musikzüge und schwungvollen Hits von den Wagen lockten die Narren ihr Publikum wie üblich auch mit allerlei Süßem und Salzigem. Die Straßen waren dichter gesäumt als in den Jahren vor Corona, dennoch ging jeder, der es wollte mit prall gefüllten Taschen voll „Kamelle“ nach Hause.

Das mag auch daran gelegen haben, dass das Wurfgut in diesem Jahr überwiegend hochwertiger ausfiel, so dass sich das Bücken eher „lohnte“. Mehr wurde jedenfalls nicht geworfen, war aus närrischen Kreisen zu hören. Auch sie blieben nicht von allerorten beklagten Lieferproblemen verschont. Dass Sassenberg einen Altweiberumzug hat, der im Gedächtnis bleibt, bewies eine kleine Straßenumfrage: Wer das fünfte Lebensjahr erreicht hatte, erinnerte sich mehrheitlich an den letzten. Corona konnte die Erinnerung nicht löschen.