Sassenberger Senioren in Karnevalsstimmung

„Alles ist neu, wir haben viele Dinge verändern müssen“, betonte KCK-Präsident Ulrich Krewerth, als er am Sonntagnachmittag die Veranstaltung in der Schützenhalle im Brook eröffnete. Sein ausdrücklicher Dank galt dem Bürgerschützenverein, der den Jecken einmal mehr aushalf. Auch der Empfang von Prinzessin Nina war hierher verlegt worden.

Nach dem traditionellen Kaffeetrinken kam schnell karnevalistische Stimmung auf. Tänzerisch liefen Formationen und Mariechen mit ihren jeweiligen Choreografien zur Hochform auf. Lena Heseker, die durch das bunte Programm führte, hob besonders die Corona-Auswirkungen auf diese Aktiven hervor. „Sie haben immer wieder mit dem Training angefangen, dann fand wieder kein Karneval statt. Danach fingen sie wieder an, starteten immer wieder neu.“

Der 50-köpfige Kinderchor unter der Leitung von Christiane Brenne begeisterte mit seinem Auftritt voller Schwung und Energie. Hofsänger Stocki präsentierte das Mottolied der Session, in der die Helden des hiesigen Karnevals besungen werden.

Einen umjubelten Auftritt legte der 50-köpfige Kinderchor hin. Foto: Christopher Irmler

Gunhild Rohling und Hildegard Brökers sprachen mit viel Frauenpower über aktuelle Themen wie eine mögliche Festhalle und den Drostengarten. Intensiv mit den Entwicklungen der Stadt hatte sich auch Christian Borgmann befasst. Als „Hesselschnepfe“ brachte er Klimaschutz, Windenergie und überforderte Minister zur Sprache. An der gelungenen Bütt in Reimform hatte auch der ehemalige KCK-Präsident Hermann Schimweg großen Anteil.

Getoppt wurde das Lokalkolorit dann durch Karl Habrock, der als „Schlauschieter“ auf Platt seinen „3-Punkte-B-Plan“ für Sassenbiärg vorlegte. Er glaubte, die Ursache für eine vermeintliche Wasserknappheit in Füchtorf erkannt zu haben, brachte seinen Zuhörern die Sassenberger Monopol-Kneipe näher und widmete sich schattenwerfenden Windrädern. Am Ende stand für ihn der Kurort Bad Sassenbiärg.

Über närrische 333,33 Euro aus den Händen von KCK-Präsident Ulrich Krewerth freute sich Hildegard Nährig (Lebens-Mittel-Punkt). Foto: Christopher Irmler

Bei allem Frohsinn verloren die Jecken die herausfordernden Realitäten in der Gesellschaft nicht aus den Augen. Traditionell wird der Erlös aus dem Sommerfest für soziale Zwecke gespendet. Und so überreichte KCK-Präsident Ulrich Krewerth eine Spende in der närrischen Höhe von 333,33 Euro an Hildegard Nährig vom Lebens-Mittel-Punkt. „Ich glaube, das ist der kürzeste Weg, wie man Menschen direkt helfen kann“, so Krewerth unter dem Beifall des Publikums. Nach Schunkelrunde und einer weiteren Bütt von Andreas Körner und Melanie Strohbücker konnte es auch in der Schützenhalle nur einen letzten Programmpunkt geben: Den musikalischen Klassiker „Beim Karneval in Sassenberg“.