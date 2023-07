Sassenberger Triathlon präsentiert sich in pink

Es geht wieder los rund um den Feldmarksee. Für den 35. Sassenberger Triathlon, der am 6. August ausgetragen wird, stehen die Organisatoren in den Startlöchern. Nicht nur Triathleten können an dem Megaevent vor der Haustür teilnehmen.

In diesem Jahr ist der Sassenberger Triathlon, der wie immer am ersten Augustwochenende rund um den Feldmarksee stattfinden wird, pink. Jedenfalls, wenn es nach der Farbe der alljährlich ausgegebenen Sammeltasse geht. Die präsentierte das Vorstandsteam zusammen mit weiteren Einzelheiten jetzt im Bootshaus am Feldmarksee.

Es sei gar nicht so einfach, jedes Jahr wieder eine neue Farbkombination für die Jahrgangstasse zu finden, verriet Annette Lison am Rande der sportlichen Präsentation lachend. Schließlich wird in diesem Jahr schon der 35. Triathlon ausgetragen. Die rund 100 ehrenamtlichen „Teamgeister“, die unabhängig von Vereinen und Hilfsorganisationen die Austragung unterstützen, werden allerdings auf eigenen Wunsch einmal mehr an schwarzen T-Shirts und damit an der Farbe des Vorjahrs erkennbar sein. Dafür leuchtet der Aufdruck in pink.

Wer nicht selbst teilnehmen will, kann bei dem Event vor der Haustür am 6. August (Sonntag) wieder wie Tausende andere als Zuschauer dabei sein und unter anderem die alljährlich zusammengestellte „Laufschuh-Performance“ bestaunen. Annette Lison hat aber auch noch einen anderen Tipp: „Wir können noch Anmeldungen für die Staffel gebrauchen“, erzählt sie. „Gerade Einheimische, die sich nicht alle drei Disziplinen zutrauen, können damit das Feeling beim Sassenberger Triathlon ausprobieren und die besondere, tolle Atmosphäre erleben.“ Teams könnten sich leicht über die Facebookgruppe des Sassenberger Triathlon zusammenfinden.

Insgesamt sind die Organisatoren mit dem Stand der Vorbereitung und dem sportlichen Interesse sehr zufrieden. Auf Behinderungen müssen sich Sassenberger kaum einstellen, berichtete der zweite Vorsitzende Dirk Knappheide. Der Parkplatz am Bootshaus wird ab 1. August (Dienstag) gesperrt und die Vennstraße den ganzen Sonntag. Auf den Fahrtstrecken gibt es keine Sperrungen, hielt die erste Vorsitzende Nicole Möllers fest. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, würden Landwirte entlang der Strecke bereits im Vorfeld schriftlich gebeten, die Wirtschaftswege für bestimmten Zeiten nach Möglichkeit freizuhalten.