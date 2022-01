SC Füchtorf fehlt Baugenehmigung

„Es ist unfassbar: Wir haben immer noch keine Baugenehmigung!“, stöhnt Thomas Weissen, ehrenamtlicher Geschäftsführer des SC Füchtorf mit Blick auf das verlassen wirkende Vereinsheim am Sportplatz. Nur wenige Meter entfernt wächst das neue Dorfgemeinschaftshaus der Fertigstellung entgegen, in dem der SC künftig sein Zuhause findet. Deshalb solle das in weiten Teilen überflüssig gewordne Vereinsheim teilweise abgerissen, teilweise umgebaut werden. Doch so, wie es sich die Verantwortlichen von Verein und Stadt vorstellten, ging es bislang nicht.

Dorfgemeinschaftshaus Foto: Ulrike von Brevern

Auch das Dorfgemeinschaftshaus, das durch den Um- und Ausbau der alten Sporthalle entsteht, liegt hinter dem Zeitplan, doch Bauamtsleiter Thomas Middendorf zeigt sich entspannt: „Angesichts der Rahmenbedingungen komme ich damit noch sehr gut klar.“ Ihm sei klar, dass Schule und Vereine auf die neue Unterkunft warteten, „aber es gibt nicht die eine bestimmte Geschichte, die uns den Zeitplan zerschossen hätte.“

Einige Überraschungen

Im November 2020 hatte der Bau begonnen und sollte eigentlich ein Jahr später fertig sein. Jetzt wird es wohl noch bis April dauern. „Seit November haben wir den Druck erhöht“, sagt Marcel Krieft, der als Zuständiger für Hochbau der Stadt regelmäßig die Baustelle in Augenschein nimmt. Zwei Ursachen macht er für die Verzögerung aus: Beim Bauen im Bestand komme es immer wieder zu Überraschungen, die Zeit kosten. Dazu zählten etwa die beiden Giebelwände, die komplett erneuert wurden, weil eine Dämmung anders unwirtschaftlich gewesen wäre.

Corona und Materialprobleme

Die Handwerker andererseits hatten unter coronabedingten Krankheitsausfällen bei mehr als guter Auslastung zu leiden sowie unter Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten. „Die Firmen sind damit ganz offen umgegangen“ lobt Krieft, doch wenn verschiedene Gewerke koordiniert werden müssen, summieren sich Verzögerungen.

Dorfgemeinschaftshaus Foto: Ulrike von Brevern

Die Kosten sind derweil von ursprünglich geschätzten 1,2 Millionen auf jetzt voraussichtlich 1,75 Millionen Euro gestiegen. Grund für die kräftige Steigerung ist neben höheren Materialkosten und umfangreicheren Arbeiten auch eine leistungsfähige Lüftungsanlage, die erst Anfang des Jahres, beeinflusst durch die Coronaerfahrung, neu in die Pläne aufgenommen wurde.

Maler und Fliesenleger sind am Werk

„Wenn man das Haus jetzt so sieht, denkt man, das ist noch eine große Baustelle“, weiß Krieft, doch es fehle nicht mehr viel: Malerarbeiten, Fliesenlegen und die Installation der Lüftungsanlage unter anderem.

Auch Weissen und sein Vorstandskollege Aloys Rüter sind mit dem Fortschritt am künftigen Zuhause des Vereins zufrieden. „Fehlt nur noch die Theke“, flachst Weissen – und der Ausblick auf das umgebaute Funktionsgebäude. Den Teilabriss von rund zwei Dritteln des alten Vereinsheims übernimmt die Stadt, um den Umbau des Rests kümmert sich der Verein. Der verbleibende Teil bekommt ein Satteldach, eine Garage nach hinten raus und vor allem eine 60 Quadratmeter große überdachte Fläche zum Sportplatz hin, von der aus zum Beispiel Eltern ihren Sprösslingen beim Fußballtraining zusehen können.

Vereinsheimumbau stockt

Seit April 2021 hat der Verein eine Zusage über Fördermittel des Kreissportbundes in Höhe von 75 000 Euro. Noch einmal ebenso viel steckt der Verein ohne Eigenleistung in das Projekt. Seit Oktober 2020 bemüht er sich um die nötigen Verwaltungsschritte beim Katasteramt und der Baubehörde des Kreises. Ursprünglich sollte bereits im letzten Jahr gebaut werden, doch noch immer fehlt die nötige Baugenehmigung.

Ende Februar wollen die Sportler starten

Allmählich drängt es, finden die Verantwortlichen. Nicht nur, dass die Kosten am Bau weiter steigen. Auch die Gestaltung der Außenanlagen rund um das Dorfgemeinschaftshaus stockt notgedrungen. Krieft will nun zunächst im März nur die unmittelbar an das Haus grenzende Fläche pflastern lassen, damit die Notausgänge nutzbar sind. Der Rest muss warten, bis die Baustelle Vereinsheim fertig ist.

In vier Wochen wollen die Sportler jetzt endlich starten, die Firmen seien bestellt. Bleibt zu hoffen, dass der Kreis den Staffelstab noch pünktlich überreicht.