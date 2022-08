SC Füchtorf feiert gleich doppelt

Was macht man aus einer alten Schulturnhalle? Ein Dorfgemeinschaftshaus, das Grundschule, Sport- und Musikvereine aber auch alle anderen örtlichen Vereine gemeinsam nutzen können. Nach einiger Verzögerung ist am Wochenende dafür in Füchtorf die offizielle Eröffnungszeremonie angesetzt. Zugleich feiert der SC mit einem echten Dorffest sein 75+1-jähriges Bestehen.

Mit einer feierlichen Eröffnungsfeier wird am Samstag das Dorfgemeinschaftshaus in Füchtorf offiziell der Öffentlichkeit übergeben. Gleichzeitig feiert einer der Hauptnutzer der komplett runderneuerten städtischen Immobilie, der SC Füchtorf, sein 75-jähriges Bestehen – ein Jahr später als es die Historie vorgibt. „Aber wer hätte letztes Jahr schon gerne auf der Baustelle gefeiert“, fragt Helmut Benefader, stellvertretender Vorsitzender des SC Füchtorf, beim Rundgang durch die neuen Räume schmunzelnd. Und dann gab es damals ja auch noch die Coronaauflagen.

Jetzt ist eine zweitägige Sause geplant: Am Samstag als Dorffest für alle, am Sonntag als Fußballfest mit zwei Derbys gegen den VfL Sassenberg – um 11 Uhr der A-Jugend und um 15 Uhr der ersten Herrenmannschaft. Dazwischen will die zweite Mannschaft ab 13 Uhr gegen Everswinkel punkten.

„ »Alles vom Feinsten!“« “ Helmut Benefader zur Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses

Doch zurück ins Dorfgemeinschaftshaus, das aus der alten Sporthalle entstanden ist. „Alles vom Feinsten“ freut sich Benefader nicht nur bei der Führung durch Sanitärräume, Umkleiden und Duschräume, an deren Fertigstellung noch mit Hochdruck gearbeitet wird. Im Obergeschoss führt er den traumhaften Ausblick vom großen Seminarraum aus über den Sportplatz und auf das umgebaute, aber ebenfalls wie neu wirkende ehemalige Clubheim vor. Im großen Veranstaltungsraum unten wird derweil noch kräftig gewerkelt: „Was ist schon eine Eröffnung ohne Theke?“ frotzelt ein Sportler. Gegenüber der Theke ziert ein riesiges Stadionbild eine der Faltwände, die aus einem 200 Quadratmeter großen Raum drei kleinere entstehen lässt. „Hier sollte eigentlich ‚das Wunder von Bern‘ hin“, erzählt Matthias Pries, Vorsitzender des Vereins. Aber das hätte rechtliche Probleme geben können.

Bernhard und Marcello Höllmann legen letzte Hand an und montieren die Theke im Vereinsraum des SC. Foto: Ulrike von Brevern

Auf der Rückseite der Faltwand hat die Grundschule ihr regelmäßiges Refugium für die Übermittagsbetreuung und auch eine schmucke Küche findet hier Platz. Ebenfalls im Erdgeschoss hat der Musikverein einen eigenen Raum, denn auch er gehört zu den regelmäßigen Nutzern. „Das ist ja der Clou, so kann das Haus von morgens bis abends genutzt werden“, freut sich Pries. „Wir hätten es vernünftiger Weise auch nicht allein füllen können“, ergänzt Benefader. Allen Füchtorfer Vereinen steht das Haus für Nutzung und Veranstaltungen offen.

Der Panoramablick auf die Sportstätten aus dem Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses rückt das ebenfalls auf links gedrehte alte Clubheim ins Zentrum. Foto: Ulrike von Brevern

Weil noch Bedarf an Lagerplatz bestand, hat der SC weitgehend in Eigenregie auch das alte Vereinsheim noch auf links gedreht. Mit neuer Sporthalle, Tennisplätzen und Dorfgemeinschaftshaus seien die sportlichen Bedingungen in Füchtorf jetzt aber beneidenswert, ist Benefader überzeugt. Und um das Dorfgemeinschaftshaus würden andere Orte Füchtorf ohnehin beneiden, ist Pries überzeugt.

Allerdings steckten die Vereinsmitglieder auch 3200 Stunden Eigenleistung in die Verbesserungen. 90 000 Euro kamen als Zuschuss vom Programm „Moderne Sportstätten“. Benefaders ausdrücklicher Dank geht an Vereinsgeschäftsführer Thomas Weissen, der alle Umbaumaßnahmen vereinsseitig stemmte.

Das Festkomitee (v.l.) Tim Schwienheer, Anna-Maria Portmann und Bernd Buddelwerth bei letzten Planungen. Es fehlt Daniel Kuhlmann. Foto: Ulrike von Brevern

Doch nun soll am Wochenende kräftig gefeiert werden. Das entsprechende Festkomitee plant schon seit Beginn des Jahres: Ab 14 Uhr soll es unter dem Motto „75+1“ rund gehen. So ist auf dem Sportplatz ein Fußball-Darts geplant, erzählt Anna-Maria Portmann. In der Turnhalle gibt es einen Kinderparcours und die Tennisabteilung trägt ein Jugendturnier aus. Alle Abteilungen sollen die Gelegenheit haben, sich vorzustellen. So will die Radsportabteilung zum Beispiel Räder montieren, auf denen Zuschauer ihre Watt-Leistung beim Trampeln ermitteln können. Tanzvorführungen runden das Programm ab, das am Abend in eine „Rot-weiße Nacht“ mit DJ Marco mündet. Der Musikverein sorgt nachmittags für Live-Musik und auch um Verpflegung hat sich das Festkomitee gekümmert. „Es soll ein Dorffest werden“, so lautet der Wunsch der Sportler.