Scheffer begrüßt neue Auszubildende

„Auch in diesem Jahrgang wird das bewährte Ausbildungskonzept fortgeführt und so werden die jungen Menschen von Anfang an in die Fertigung der Krane und Fördertechnik sowie in Teilprojekte des Betriebs mit eingebunden und sollen dadurch früh lernen, Verantwortung zu übernehmen“, betonten der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Scheffer und der Geschäftsführer Jörg Koglin.

„Das hohe Ausbildungsniveau ist eine bewusste Investition in Fachkräfte, um für die Zukunft auf dem internationalen Markt gut aufgestellt zu sein und dem Fachkräftemangel in den kommenden Jahren weiter entgegenzuwirken. Damit wollen wir im nächsten Jahr fortfahren und freuen uns über weitere Bewerbungen für den Bereich Metallbauer und Elektroniker“, so Betriebsleiter Bernd Scheffer.