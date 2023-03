Ralf Holtrup kämpft als „Arzt für das Haus“ gegen Schimmel

Technischer Fortschritt kann unter bestimmten Umständen negative Begleiterscheinungen mit sich bringen. Diese Erfahrung macht Ralf Holtrup immer wieder. Der Gröblinger ist seit 20 Jahren als Baubiologe tätig. Als „Arzt für das Haus“, wie er seine Tätigkeit beschreibt, stellt er in den letzten Jahren immer mehr Schimmelfälle fest – besonders in der Winterzeit. „Die Häuser und eingebaute Fenster werden immer dichter, die Feuchtigkeit kann nicht mehr so einfach entweichen.“ Wer dann nicht korrekt lüfte, habe schnell ein Schimmelproblem.

Bei kleinerem Befall helfe vielleicht schon eine hoch konzentrierte Alkohollösung, das Einsprühen mit Schimmelentferner indes nicht. „So einfach ist es leider nicht.“ Wichtig sei, die betroffenen Stellen gründlich zu reinigen und danach trocken zu halten. Bei größerem Befall sei es Zeit für den Fachmann.

Ursachenforschung entscheidend

Häufig ziehe die feuchte Luft aus dem Bad in das kältere Schlafzimmer. Neben der Beseitigung des Befalls sei vor allem die Ursachenforschung entscheidend. „Oft sind es versteckte Fälle. Die Bewohner fragen sich, woher der modrige Geruch kommt“, weiß Holtrup. Bei der Suche nach der Quelle entdecke man immer wieder größeren Schimmelbefall - etwa hinter dem Schlafzimmerschrank. Die Reaktion mancher Menschen überrasche ihn dabei durchaus. „Mich wundert, wie unterschiedlich Leute damit umgehen. Manche sagen: ,Das habe ich schon jahrelang.´ Sie leben einfach damit.“ In der Regel sei aber der Wunsch nach einer schnellen Behebung das große Anliegen. „Manchen ist es peinlich. Sie glauben, es liege an mangelnder Hygiene, was aber gar nicht der Fall sein muss.“

Holtrup nennt den Wunsch, Energie einzusparen. Die niedrigere Temperatur wiederum habe Einfluss auf den Taupunkt und die Kondensation. „Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft.“ In immer besser gedämmten Häusern mit Mehrfachverglasung sei eine bessere Routine beim regelmäßigen Lüften entscheidend. Problematisch sei auch die angewendete Kipplüftung. „Damit kühlt der Raum aus, und der Bewohner baut sich seine eigene Wärmebrücke.“ Die Basis für möglichen Schimmelbefall wäre ungewollt eigenhändig geschaffen worden.

Zur Gewährleistung eines guten Raumklimas können auch technische Hilfen beitragen, wie etwa ein Hygrometer, Feuchtigkeitsmesser oder Wärmebild-Kamera. Foto: cirm

Mangelndes Bewusstsein eher bei Jüngeren

Probleme und mangelndes Bewusstsein stellt Holtrup tendenziell eher bei Mietern fest, die Kunden seien eher jünger. Als Extrembeispiele fallen ihm spontan WGs ein. „Junge Leute wundern sich, wie oft man lüften sollte. Manche Kunden kommen nach ein, zwei Jahren wieder zu mir und haben nichts optimiert“, hat Holtrup schon festgestellt. Dabei könnte etwa ein aufgestelltes Hygrometer helfen, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Ideal sei eine Lufttemperatur zwischen 18 und 22 Grad, die Luftfeuchtigkeit sollte in einem Feld zwischen 40 und 60 Prozent liegen.

Manchmal aber kommt die Beratung durch den Experten zu spät. Dann ist Holtrup als Sachverständiger vor Gericht gefragt.