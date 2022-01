Schlappen verloren: Auf Socken auf der Flucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem weißen Kastenwagen, mit dem eine Tatverdächtige flüchtete, die in Füchtorf eine 67-Jährige an ihrer Haustür angegriffen hatte.

Mit einem weißen Kastenwagen flüchtete eine Tatverdächtige am Mittwoch gegen 11.15 Uhr nach einer Körperverletzung in Füchtorf. „Die Unbekannte hämmerte gegen die Wohnungstür einer 67-Jährigen, die in einem Mehrfamilienhaus an der Glandorfer Straße wohnt“, heißt es in einer Pressenotiz der Polizei. Die Frau öffnete der Tatverdächtigen, die die 67-Jährige daraufhin wortlos aus der Wohnung zerrte, bis vor die Haustür. Dort stürzte die 67-Jährige und die Unbekannte ließ von ihr ab. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige, die ihre getragenen Schlappen verloren hatte, auf Socken zu dem weißen Kastenwagen. Mit dem Fahrzeug flüchtete sie dann in Richtung Kreisverkehr Milter Straße/Laerer Straße. Bei dem Vorfall wurde die 67-Jährige, die sich gewehrt hatte, leicht verletzt. Polizisten stellten die Schlappen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Der weiße Kastenwagen stand am Fahrbahnrand vor der Sparkasse an der Glandorfer Straße in Richtung Kreisverkehr. Die Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hat eine korpulente Figur, lange, schwarze Haare mit einem rötlichen Stich, die zu zwei Zöpfen geflochten waren und ist osteuropäischen Typs.

Sie trug eine schwarze Hose, ein graues Langarmshirt mit hellem Aufdruck und Socken.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, unter 0 25 81/ 94 10 00 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.