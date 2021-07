Schneller Pieks bringt Sicherheit

Ohne Anmeldung kann sich jeder am 23. Juli auf dem Mühlenplatz in Sassenberg oder am 28. Juli in der Füchtorfer Grundschule impfen lassen – und den Impfstoff auswählen.

Das Impfzentrum in Ennigerloh wird mobil: Seit diesem Montag rollt es als Impfmobil durch den Kreis Warendorf. Der DRK- Ortsverein Oelde hat dem Kreis dafür seine Sanitäts- und Betreuungsstation zur Verfügung gestellt.

Am Freitag (23. Juli) macht das Impfmobil von 10 bis 13 Uhr in Sassenberg auf dem Mühlenplatz Station. Am Mittwoch (28. Juli) wird es von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Schulhof der Füchtorfer Grundschule stehen. Dann können sich Impfwillige gegen eine Infektion mit dem Corona-Virus immunisieren lassen. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Als Snack hat das Impfmobil Obst an Bord.

Mit diesem mobilen Impfangebot möchte der Kreis Warendorf noch mehr Menschen eine schnelle und unkomplizierte Impfung ermöglichen. Für die Zweitimpfungen fährt das Impfmobil in einigen Wochen wieder dieselben Orte an. Den Fahrplan hierfür gibt die Kreisverwaltung rechtzeitig bekannt, heißt es im Pressetext.

In der Zeit der mobilen Impfungen wird das Impfzentrum in Ennigerloh seine Öffnungszeiten einschränken. In dieser Woche können dort alle Interessierten am Freitag (23. Juli) und am Sonntag (25. Juli) jeweils von 14 bis 19 Uhr auch ohne Termin eine Impfung erhalten.

Wer lieber einen Termin vereinbaren möchte, kann diesen über das Buchungsportal der KVWL buchen (08 00/116 117 02 oder online unter 116117.de). Den Fahrplan des rollenden Impfzentrums gibt es unter