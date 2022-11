Schrottwichteln unterhält Senioren

„Ich sag nur, das größte ist nicht das beste und das Kleinste nicht das schlechteste“, warnte Gisela Fugel schmunzelnd als sie beim Ehrentag der Senioren in Füchtorf den Startschuss gab. Rund 50 Päckchen warteten auf ihren neuen Besitzer.

„Schrottwichteln“ war in diesem Jahr der Hauptprogrammpunkt des traditionellen Ehrentages, der Jahr für Jahr von der KFD organisiert wird. Leider habe die Resonanz inzwischen etwas nachgelassen, bedauerte Gisela Fugel in ihrer Begrüßung. Zwar waren die Tische alle gut besetzt doch erinnert sich die stellvertretende KFD-Teamleiterin auch noch gut an Zeiten als 150 oder 160 Senioren dem Aufruf der Frauengemeinschaft folgten.

Doch die gekommen waren, verlebten einen schönen Nachmittag im Saal der Gaststätte Artkamp-Möller. Johannes Fugel begleitete schon das gemeinsame Kaffeetrinken mit stimmungsvollen Melodien auf seinem Keyboard. Später am Nachmittag stand noch Mitsingen auf dem Programm. Gisela Fugel unterhielt die Gäste mit weihnachtlichen Geschichten

Zu den wenigen männlichen Gästen zählten auch Bürgermeister Josef Uphoff und sein Füchtorfer Stellvertreter Klaudius Freiwald. „Wir leben in unruhigen Zeiten“, sagte Uphoff in seine Ansprache, „da tut es doch gut inne zu halten und sich auf das zu besinnen, was uns hier vor Ort stark macht. Das ist ist der familiäre und auch der bürgerschaftliche Zusammenhalt.“

Die Idee des Schrottwichtelns war ursprünglich aus der Not geboren, gab Gisela Fugel zu. „Wir konnten ja nicht ahnen, ob wir möglicherweise wieder alles absagen müssten“, gab sie zu bedenken. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Agnes Böckenholt hatte sie liebevoll weihnachtliche Dekoartikel so gut eingewickelt, dass sie unkenntlich wurden. Würfelglück führte zur Chance sich das Beste zu sichern.