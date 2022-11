Schule punktet mit kreativer Vielfalt

Das Winterfest in der St. Nikolausschule punktete erneut mit einer kreativen Vielfalt. So glänzte die Chor AG auf der Bühne der Aula mit weihnachtlichem Gesang und auch die Flötengruppe präsentierte sich gekonnt. Die Nikolausschüler hoben sich in der Menschenmasse gut ab, den alle trugen ein hellblaues Shirt mit dem Namen der Schule drauf. In fast jeder Klasse gab es etwas zu entdecken.

Im Turnus von vier Jahren feiert die Sassenberger St. Nikolaussschule ein Winterfest. Die Vielzahl an Programmpunkten und Angeboten ist jedes Mal erstaunlich. So auch in diesem Jahr. Viele Besucher waren am Samstagnachmittag an die Johann-Hinrich-Wichern-Straße gekommen, um sich das spektakuläre Fest nicht entgehen zu lassen. Darunter auch jede Menge Ehemalige. Wie Emelie Maibaum. Der erste Ort, den die 17-Jährige ansteuerte, war ihr altes Klassenzimmer. „Das war schon eine schöne Zeit hier“, erinnert sich die Sekundarschülerin gerne zurück.