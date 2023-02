Schützen feiern Halbzeit

Gröblingen

Zum ersten Mal feierte die Schützenbruderschaft St. Hubertus Gröblingen-Velsen am Samstagabend ihr Winterschützenfest in der Hubertushalle in Gröblingen. Alle Formationen des Vereins waren gekommen, ebenso wie eine Vielzahl an befreundeten Schützenvereine und auch die Jecken ließen sich blicken.

Von Marion Bulla