Sassenbergs Langzeit-König Thomas Stratmann wird abgelöst

Festliche Umzüge durch die Stadt, begleitet von den Klängen verschiedener Musikformationen - das ist ein Teil des kommenden Schützenfestes, auf das sich viele Sassenberger in diesen Tagen freuen. Endlich stehen auch wieder gemeinsame Feiern im Schützenzelt auf dem Plan und natürlich am Schützenfestmontag der Königsschuss, der Thomas Stratmann seines inzwischen dreijährigen Amtes entheben wird.

Die ersten grün-weißen Flaggen des Bürgerschützenvereins hängen bereits seit dem Wochenende an den Häusern. Keine Frage, es geht wieder los mit dem grün-weißen Wahnsinn in Sassenberg. Und in diesem Jahr freuen sich die Schützenbrüder und Schützenschwestern nach zwei Jahren Corona-Abstinenz auch wieder auf ein richtiges Fest, mit Umzügen durch die feierlich geschmückten Straßen, Schießwettbewerben und natürlich ganz viel Feiern.

Am Freitag (8. Juli) bildet die Schützenfest-Disco im Festzelt auf dem Schützenplatz den inoffiziellen Auftakt. Am Samstag (9. Juli) treten die Schützen dann nach der Heiligen Messe erstmals an. Von der Drostenstraße geht es im feierlichen Umzug zunächst zum Rathaus und von dort zum Festplatz im Brook. Nach dem Aufsetzen von Vogel und Hampelmann folgt der große Zapfenstreich mit dem Spielmannszug Sassenberg, dem Gebrasa Blasorchester, dem Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte und dem Spielmannszug Milte. Mit Livemusik von „Play high“ und DJ-Musik geht es dann in eine weitere Partynacht.

Der Sonntag lässt Zeit zum Ausruhen. Erst um 13.45 Uhr stimmen die Musikzüge ein auf das Antreten um 14 Uhr auf dem Lappenbrink. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal am Rathaus marschiert der feierliche Umzug über Schürenstraße und Langefort zum Festplatz, der an diesem Tag traditionell im Zeichen des Kinderschützenfestes steht. Ab 15 Uhr erklingt ein Platzkonzert und Hampelmann- sowie Preisschießen sind zu erleben. Mit der Krönung des Kinderkönigspaars endet das offizielle Programm.

Am Montag dann ist der letzte Tag der Königswürde der Mehr-als-1000-Tage-Majestät Thomas Stratmann und seiner Königin Irmgard angebrochen. Schon um 5 Uhr morgens startet der Tag mit dem Weckruf des Spielmannszuges. Um 8.30 Uhr geht es nach Antreten auf dem Lappenbrink in festlichem Umzug über Hesselstraße Tondorfstraße, Füchtorfer Straße und Klingenhagen Richtung Königsschießen auf dem Festplatz. Mit der Krönung des neuen Königspaares im Anschluss an die Polonaise um 19 Uhr vom Lappenbrink in den Brook mündet das Fest in den großen Königsball, den stimmungsvolle Livemusik von „Impuls The Hornets“ begleitet.