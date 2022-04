Schützen hoffen auf Normalität

Die Generalversammlung der Ehrengarde Sassenberg fand im Hotel Börding statt. Kommandeur Michael Blömker eröffnete die Versammlung und gab einen Überblick über die vergangenen zwei Jahre, da die letzte Generalversammlung pandemiebedingt ausfallen musste. Ein besonderer Dank galt hierbei den beiden Ehrengardisten Tobias Hülsmann, welcher seinen Hof für ein internes Schützenfest zur Verfügung stellte, und Marcel Hülsmann, welcher die Ehrengarde am Tag der offenen Tür digital vorstellte.

Auf dem Programm standen zudem Verabschiedungen, die schweren Herzens vollzogen wurden. Altersbedingt schieden in diesem Jahr sechs Ehrengardisten aus. „Mit euch verlassen uns 96 Jahre Ehrengarde“, sagte der Kommandeur Michael Blömker. Die Gardisten Philipp Dahlhoff und Stefan Bußmann waren stolze 19 Jahre in der Ehrengarde, Christian Bühren und Matthias Hartmann jeweils 16 Jahre und Daniel Fölling und Dennis Bühren waren 13 Jahre im Verein aktiv. Die anschließende Übergabe des Abschiedsordens erfolgte unter langem Applaus der übrigen Mitglieder. In die Ehrengarde aufgenommen wurden in diesem Jahr die beiden Anwärter Luca Zelleröhr sowie Eric Reuschel.

Michael Blömker (l.) begrüßte Luca Zelleröhr in der Ehrengarde. Foto: Ehrengarde

Anschließend erfolgten die Vorstandswahlen. Zum neuen Schriftführer wurde Kevin Meinersmann gewählt. Er übernimmt damit den Posten von Johannes Philipper, welcher altersbedingt nicht mehr zur Wahl stand. Zum stellvertretenden Schriftführer wurde Felix Dunker gewählt. Neuer Jugendwart, auch „Babykommandeur“ genannt, wurde Felix Buddenkotte. André Griestop als erster Beisitzer und Lukas Hagedorn als stellvertretender Kassierer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Tag der offenen Tür am 26. Mai

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab der Kommandeur noch einen Ausblick auf das kommende Jahr. So versprach der frisch verabschiedete Ehrengardist Christian Bühren, dass er und sein Kumpel ihre Smoker bei dem Tag der offenen Tür anheizen werden. Der Tag der offenen Tür findet am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) in der Schützenhalle statt. Hierzu lädt die Ehrengarde alle Interessierten ein. Mit den Worten „In der Hoffnung, dass dieses Jahr alles wieder normal läuft und wir wieder ein anständiges Schützenfest im Brook feiern können“, beendete der Kommandeur die Versammlung.