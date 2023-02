Sechs Kilometer zu Fuß nach Heathrow

Wenn die „Amateure“ auf der Kegelbahn sind, dann geht es immer hoch her. Die sechs Freunde treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat, um im Kegelkeller der Sassenberger Ratsstuben eine ruhige Kugel zu schieben. Jetzt feiert die Truppe 40-jähriges Bestehen.

Doch allzu ruhig geht es bei dem stets gut gelaunten Sextett nie wirklich zu. Seit 40 Jahren haben die Kegelfreunde immer die gleiche Spielfolge beibehalten. Zunächst geht es zwei mal fünf in die Vollen. Dann wird „abgeräumt “. Anschließend werden hohe Hausnummern und niedrige Hausnummern gekegelt. Es folgt die Fuchsjagd. Dabei spielt ein Spieler alleine, man nennt ihn den Fuchs - alle anderen sind seine Jäger. Wer der Fuchs wird, wird vor Spielbeginn ausgekegelt. Dazu werfen alle Mitspieler je einmal auf die Vollen, wer die meisten Hölzer umwirft, wird Fuchs. Wer am Ende insgesamt die wenigsten Punkte einsacken konnte, der muss den Loser-Klotz mit nach Hause nahmen. „Den haben wir selbst gemacht“, sagen die Jubilare und zeigen nicht ohne Stolz auf das hölzerne Exemplar mit einem metallenen Kegel auf der Oberseite.

„ Bei uns wird es nie langweilig “ Michael Querdel

Der sogenannte „Pumpenkönig“ wird ebenfalls „belohnt“. Er bekommt einen kleinen metallischen Kegel überreicht und muss diesen zwingend bis zum nächsten Treffen immer mit sich führen. „Sollte man ihn antreffen, und er kann ihn nicht vorweisen, dann muss er einen ausgeben“, grinst Querdel. Die Berufe der Kegelfreunde gehen quer durch den Garten. Sie sind Landwirt, Tischler, Elektroinstallateur, Tüv-Ingenieur, KFZ-Meister, technischer Angestellter und Einrichtungsberater. „Bei uns wird wes nie langweilig. Wir haben immer was zu erzählen“, sagt Michael Querdel und alle nicken zustimmend.

Diesen Klotz muss der mit den wenigsten Punkten mit nach Hause nehmen und outet sich damit als schlechtester Werfer des Abends. Foto: Marion Bulla

Alle zwei Jahre geht es auf Tour

Natürlich geht die gesellige Truppe auch mal auf große Fahrt. Alle zwei Jahre wird eine viertägige Reise ausbaldowert. Immer mit Kulturprogramm. Unter anderem haben sie Budapest, Berlin und St. Anton. In London hatten die Kegelfreunde ein besonderes Erlebnis. „Da war der Marathon und wir kamen deshalb nicht zum Flughafen. Es fuhr einfach kein Taxi. Wir sind dann etwa sechs Kilometer mit unseren Koffern zu Fuß zum Heathrow-Flughafen gelaufen. Auch ist bei einer Fahrt mal einer über Bord gegangen. Passiert ist aber nichts. Den mussten wir wieder aus dem Wasser ziehen“, erinnert Querdel sich. Im Winter tauschen die Freunde zwischen den Kegelterminen die Kugel auch schon mal gegen Karten aus.

Am 11. Februar 1983 wurde der Kegelclub „Die Amateure“ von damals noch acht Freunden gegründet. „Wir sind alle zusammen zur Schule gegangen“, erzählt Michael Querdel. Seit sechs Jahren kegeln sie bei Ratsstuben-Gastronom Milo. „Ein super Wirt“, lobt die Gruppe. Denn es geht den Herren nicht nur ums Kegeln, sondern es wird auch gespeist. In den Anfangszeiten war ihr Stammlokal in Füchtorf. Doch die Gaststätte existiert schon lange nicht mehr.

Frauen dürfen mit

In diesem besonderen Jubiläumsjahr wird natürlich auch verreist. Die Tour führt für vier Tage mit den Fahrrädern an die Weser. Diesmal dürfen die Frauen sogar mit. „Ausnahmsweise“, lachen alle unisono.