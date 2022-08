Sefie Linnemann war Stadtoriginal

Der Beruf der Wirtin war ihr nicht in die Wiege gelegt und doch war Sefies Gaststätte am Klingenhagen für Jahrzehnte beliebter Treffpunkt Sassenberger Bürger. Ursprünglich hatte die Junggesellin mit dem vorzüglichen Gedächtnis Tiermedizin studiert. Heute vor hundert Jahren wurde das Sassenberger Original geboren.

Mit Fug und Recht wird man sie als eine Persönlichkeit der Hesselstadt bezeichnen, und zahlreiche Sassenberger können sich an die Wirtin erinnern. Ihre Gaststätte am Klingenhagen war nicht nur eine Stätte, um nach Feierabend – bisweilen auch etwas eher – ein kühles Blondes aus der „Thier Brauerei“ und dazu einen „Kluck“ zu trinken. Diese Kneipe war Treffpunkt von Bürgern - Bürgerinnen waren eher in der Minderheit. So erinnert Heimatforscher Rolf Hartmann an seine Tante Sefie Linnemann, die heute ihren 100. Geburtstag feiern würde.

Herrscherin in ihrem Reich

Am Tresen oder am Stammtisch wurden Neuigkeiten ausgetauscht, Fragen der Kommunalpolitik diskutiert oder einfach nur Abwechslung im grauen Alltag gesucht. Das Stimmengewirr im rauchgeschwängerten Schankraum wurde bisweilen von einer kraftvollen Altstimme unterbrochen. Ja, in ihrer Gaststätte war sie Herrin des Geschehens.

Dabei war es Sefie Linnemann durchaus nicht vorherbestimmt, Wirtin zu werden. Geboren wurde sie am 30. August 1922 als Tochter des Großschlachters, Land- und Gastwirts August Linnemann und seiner Ehefrau Josefa, geb. Gerbaulet, die just an diesem Tag ihren 33. Geburtstag feierte, was für den Vornamen der Tochter mitbestimmend gewesen sein dürfte.

Studium zusammen mit Freundin Sybille Schücking

Bereits im Alter von fünf Jahren eingeschult, besuchte sie nachfolgend die Warendorfer Marienschule, um 1940 am Aufbauzweig des Gymnasium Laurentianum das Abitur zu machen. Es folgte ein Studium der Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, wo sie und ihre Sassenberger Freundin Sybille Schücking als erste Frauen in diesem Fach das Staatsexamen ablegten. Die Tätigkeit von jungen Frauen im Tierarztberuf wurde allerdings von den männlichen Hochschullehren ungern gesehen, und sie sparten nicht mit despektierlichen Kommentaren.

In Hannover, der Stadt, an die sie sich später gern erinnerte, erlebte die junge Studentin aber auch die schweren Bombenangriffe. Nach der Approbation und einer nur kurzen Tätigkeit in ihrem Beruf in Köln, kehrte sie in das vertraute Sassenberg zurück und wurde zu einer Stütze ihrer Eltern, denn ihre ältere Schwester lebte nicht mehr dort, und der jüngere Bruder befand sich noch in der Ausbildung. Für Jahrzehnte wurde Sefies Gaststätte zu einem beliebten Kommunikationszentrum.

Sefie Linnemann Verschnaufpause bei der Lektüre der Gaststättenzeitung Foto: privat

Die Wirtin verfügte über ein vorzügliches Gedächtnis. So waren ihr familiäre Verbindungen über Generationen hinweg ebenso vertraut wie Geburts- und Sterbedaten. Sollte ein Datum einmal nicht präsent sein, so gab es da ja noch ihre „berüchtigte“ Totenzettelkartei, die ständig durch Mitbringsel von Gästen aktualisiert wurde, und in der man nachschlagen konnte, aber nicht selbst geführt werden wollte.

Humor und das Herz am rechten Fleck

Vielen Stammgästen wird Sefie Linnemann durch ihren ausgeprägten Humor in Erinnerung geblieben sein. Spötteleien begegnete die Junggesellin mit Beredsamkeit und Schlagfertigkeit. Darüber hinaus zeigte sie immer wieder ihr gutes Herz für Gäste, denen das Schicksal nicht immer wohlgesonnen war. Die Gaststätte blieb immer eine einfache Kneipe, kein Speiserestaurant. Gleichwohl wissen viele Sassenberger noch bis heute ein Loblied zu singen auf eine Spezialität, die in diesem Hause Tradition hatte: Sefies Koteletts.

Im Jahre 1993 musste sie ihre Gaststätte aus gesundheitlichen Gründen schließen. Sie konnte sich nun verstärkt ihrer großen Leidenschaft widmen, dem Lesen. Sefie Linnemann verstarb am 11. März 1996.