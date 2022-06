Seit zehn Jahren gemeinsam in Bewegung

Zu zehn Jahren Kooperation gratulierte der Kreissportbund (KSB) Warendorf am Dienstag vier „Anerkannten Bewegungskindergärten“ und ihren Kooperationspartnern, den „Kinderfreundlichen Sportvereinen“. Mit dabei ist auch die Sassenberger Kita „Pusteblume“.

Bei der Veranstaltung in Liesborn, dankte KSB-Vizepräsident Wolfgang Krogmeier für die langjährige, wertvolle Arbeit, um den Kindern einen bewegungsfreundlichen Alltag zu ermöglichen: „Der Alltag im Kindergarten und dem Sportverein frisst viele Ressourcen und man muss sich, füreinander Zeit nehmen und Verständnis für den jeweils anderen haben.“ Die „Anerkannten Bewegungskindergärten“ und „Kinderfreundlichen Sportvereine“ hätten gemeinsam viele Herausforderung angenommen und bewältigt. „Sie arbeiten seit 10 Jahren gemeinsam am Ziel, die Freude an Bewegung und Sport an Kinder weiterzugeben“, lobte Krogmeier. Mit einem Geschenk bedankte sich der KSB auch bei der Leiterin der Kita-Pusteblume, Karin Finke, stellvertretend für das Team.