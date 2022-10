Senior-Experte weckt Interesse

„Mensch, das schmeckt ja richtig gut“, strahlt einer der Jungs in der ersten Reihe, der sich gerade ein Getreidekorn stibitzt und in den Mund gesteckt hat. Gleich darauf erhalten auch die anderen Kinder seiner Klasse die Gelegenheit, frisch gedroschenes Korn zu probieren. Am letzten Schultag vor den Ferien war Theodor Steiling aus Beelen mit viel Anschauungsmaterial und originellem Gerät in die Aula der Johannesschule gekommen, um die Klassen des dritten Jahrgangs mit auf den Weg vom Saatgut zum Brot zu nehmen.

Der Weizen wird inspiziert. Foto: Foto: Ulrike von Brevern

„Wir sind dankbar für jeden Experten, der in die Schule kommt“, sagte Schulleiterin Maria Erdmann bei der Begrüßung des 76-Jährigen, der mit seinem Vortrag seit rund zehn Jahren durch die Schulen tingelt. Gerne wäre der Beelener selber Landwirt geworden, statt dessen hat er sein Berufsleben beim Landmaschinenhersteller Claas verbracht. Kein Wunder, dass er aus verschiedenstem „Schrott“ seinen eigenen gläsernen Mähdrescher zusammengebaut hat, der bei den Kindern richtig gut ankam.

Die waren allerdings auch schon gut vorinformiert. „Vom Korn zum Brot“ hatte als Thema den Sachkundeunterricht der vergangen Wochen bestimmt, berichtete Klassenlehrerin Rita Hagedorn. So konnte Steiling mit dem frisch vorgekeimten Getreide, das er den Kindern als ersten Schritt zum Korn zeigte, auch nicht überraschen. Das hatten die Kinder im Unterricht schon selbst erlebt. Trotzdem gaben seine Erklärungen dem Experiment offenbar mehr Gewicht, so schien es. Obwohl sie den ganzen Weg vom Keimling über das Wachsen und Dreschen bis zum Mahlen auch schon im Film gesehen hatten, verfolgten die Kinder Steilings Ausführungen erstaunlich aufmerksam und rissen sich nicht nur darum, selber mitzumachen, sondern auch Fragen zu beantworten.

Theodor Steiling aus Beelen in der Johannesschule Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Und solche Fragen können ganz schön kniffelig sein, wenn etwa nur eine vertrocknete Pflanze zu sehen ist. Was hat die denn mit dem schön gelb blühenden Raps zu tun, der auf der Rapsölflasche prangt? Der Senior klärt nicht nur über Sorten und Arbeitsgänge auf, sondern er hat auch ein klares Ziel für sein Engagement: „Ich möchte mehr Wertschätzung für das tägliche Brot, möchte auf Verschwendung und Überfluss aufmerksam machen und auf Armut und Hunger.“ So lange das so gut klappt wie das Dreschen seines Mähdreschers Marke Eigenbau, kommt er gerne als Experte in die Schule.