Session mit Überraschungen

Wie schon die Nachbarn aus Warendorf, hat sich nun auch der KCK Sassenberg dazu entschlossen, alle Karnevalsveranstaltungen für die 75. Session abzusagen.

„Die aktuelle Entwicklung der Inzidenzzahlen lassen eine Session mit Saal- und Zeltveranstaltungen einfach nicht zu. Auch der Altweiberumzug kann nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen geht vor“, erklärt KCK-Präsident Ulrich Krewerth.

Auch hat der KCK Sassenberg entschieden, dass kein neues Prinzenpaar proklamiert wird. „Die Prinzenproklamation mit über 350 Personen in der Halle ist für ein neues Prinzenpaar ein unvergesslicher Moment und eine nicht vergleichbare Atmosphäre. Ebenso die Saalveranstaltungen und der Altweiberumzug sind die großen Highlights während einer Session. Das alles würde ein neues Prinzenpaar so nicht erleben können“, betont Ulrich Krewerth.

Überraschungen und kleine Aktionen

Wie auch schon in der vergangenen Session ist der KCK Sassenberg aber in Planungslaune. Es wird auf jeden Fall Überraschungen und kleine Aktionen geben. Alles natürlich unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regelungen. Die Sassenberger Narren bekommen also auch in diesem Jahr wieder einen Hauch von Karneval zu spüren.

Was geplant ist und wann was stattfindet, wird der KCK dann über die Homepage www.kck-sassenberg.de und die Presse rechtzeitig kommunizieren.