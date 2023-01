Den Ernst der Lage verkannt

Vorläufig eingestellt wurde ein Verfahren des Jugendgerichts gegen drei heranwachsende Sassenberger. Den heute 18, 16 und 15 Jahre alten Jugendlichen wurde zur Last gelegt, sich am 12. März 2022 im Bereich des Kleinspielfelds der Nikolausschule mit Graffiti verewigt zu haben. Nicht verantworten musste sich ein zum Tatzeitpunkt erst 13-Jähriger. Dabei hatten sie neben einer Sachbeschädigung auch Beleidigungen getätigt. Konkret hatten die Jugendlichen in gelber, roter und blauer Farbe eine bekannte Polizistenschmähung geschrieben sowie weitere Beleidigungen gegen zwei Lehrer. Im „Original“ waren die Nachnamen beider Pädagogen klar zu lesen. Die ohne Rechtsanwalt, in zwei Fällen allerdings in elterlicher Begleitung Erschienenen, machten nur vage Angaben. Während der Älteste davon sprach, lediglich ein gelbes Herz und „Free Gzuz“ gesprayt zu haben, räumte der heute 16-Jährige ein, die Spraydosen mitgebracht zu haben. Der Jüngste, der die Verhandlung recht desinteressiert verfolgte, sprach davon mittags „kleine, dumme Sachen im Kopf“ gehabt zu haben. „Dann haben wir das halt gesprayt.“

Kosten für Malerarbeiten

Die Kosten für die Malerarbeiten in Höhe von 336 Euro hatte die Mutter des jüngsten Angeklagten bereits beglichen. Aus dem Bericht der Jugendgerichtshilfe ging hervor, dass die Angeklagten bereits im Grundschulalter Opfer von Mobbing durch Mitschüler geworden waren. Besonders angesichts dieser Vorgeschichte konnte die Staatsanwältin die Tat nicht nachvollziehen. Welche Wirkung die namentlichen Schmähungen bei den Pädagogen auslösten, habe offenbar keine Rolle gespielt. „Wir sitzen hier, weil ihr eine Straftat begangen habt.“ Ihnen sei der Ernst der Lage wohl nicht bewusst, kritisierte sie auch das Auftreten im Gerichtssaal. Der jüngste Angeklagte entgegnete ihr mit entsprechender Körperhaltung, noch nicht so lange wach zu sein - die Verhandlung hatte übrigens nach 9 Uhr begonnen. Auch seine Mutter war alles andere als einverstanden mit seinem Verhalten und bat um eine Bestrafung, damit er daraus lerne. Während die beiden Mitangeklagten ihren Anteil von jeweils 112 Euro für die Malerarbeiten zahlen müssen, wird der 15-Jährige zusätzlich 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Geschehe dies nicht innerhalb von sechs Monaten, sehe man sich vor Gericht wieder, machte der Richter im Zuge der vorläufigen Einstellung klar.