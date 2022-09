Sinneshöhle gegen kindlichen Stress

„So ein Kita-Tag ist auch für die Kinder anstrengend“, gibt Blauland-Leiterin Svenja König zu bedenken. „Der Geräuschpegel und die beständige Action hier beeinflusst sie ja auch.“ Da zudem immer mehr Kinder in immer jüngerem Alter immer länger in der Einrichtung bleiben, haben sich Erzieherinnen und Förderverein der städtischen Kita Blauland in Füchtorf Gedanken über ein wirksames Mittel gegen den Stress für die Kleinen gemacht. Die Lösung scheint denkbar einfach: Eine „Sinneshöhle“, die zeltartig vor der Umwelt abschirmt, und in der die Kinder träumen, kuscheln, ihre Eindrücke verarbeiten oder auch in kleinen Gruppen konzentriert Geschichten lauschen können. Wechselnde Beleuchtung und bewusst eingesetzte Klänge können zudem gezielte ruhige Sinneserfahrungen ermöglichen.

Seit Beginn des Kindergartenjahres steht die Sinneshöhle nun in der „Grünen Gruppe“, und die Erzieherinnen seien begeistert, erzählt Daniela Visang, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins: „Sie wird von den Kindern angenommen, und sie genießen die Auszeit.“ Das Angebot sei eine gute Ergänzung zum Snoozelraum, den die Kita ebenfalls vorhält, den aber gerade die Zweijährigen, wie sie in der Grünen Gruppe betreut werden, noch nicht alleine aufsuchen dürften.

Nun klingt die Idee zwar einfach, doch immer wenn es um Kita-Ausstattung geht, müssen hohe Standards erfüllt werden, die entsprechend kosten, erinnert König. So ist die Kita, die derzeit 57 Kinder in drei Gruppen besuchen, dankbar, dass sich die Volksbank und die ihr angegliederte VIA-Stiftung auf Antrag des Fördervereins ins Boot holen ließen und die Kosten von 1500 Euro finanzierten.