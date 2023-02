So gibt es mehr Vielfalt im Garten

Viele der heimischen Tierarten wie Insekten, Vögel, Fledermäuse und Igel sind in den letzten Jahren in ihrer Zahl stark zurückgegangen und oft vom Aussterben bedroht. Eine Hauptursache des Rückgangs ist der Verlust geeigneter Lebensräume. So finden in der heimischen Landschaft viele Tiere keine geeigneten Nahrungsplätze und Nistmöglichkeiten mehr. Naturnah gestaltete Gärten mit einem vielfältigen Blütenangebot, mit heimischen Sträuchern und Bäumen sowie Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten bieten nicht nur Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ideale Lebensbedingungen, auch Vögel, Fledermäuse und Igel fühlen sich dort wohl. So heißt es in einer Ankündigung des Ortsverbandes Sassenberg von Bündnis90/Die Grünen zu einem Fachvortrag der Biologin Dr. Berit Philipp.

Bündnis90/Die Grünen regen Vortrag an

Auf Einladung der Grünen und des Vereins der Blumen- und Gartenfreunde aus Sassenberg hält die Biologin Dr. Berit Philipp von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland am 10. Februar (Freitag) im Rahmen des Vital.NRW-Projektes „Mehr Vielfalt im Garten“ einen Vortrag über die Bedeutung und Förderungsmöglichkeiten heimischer Tiere im Garten. Die Referentin gibt dabei viele, einfache Anregungen wie man den eigenen Garten als Lebensraum für Tiere vielfältig und naturnah gestalten kann.

Der kostenfreie Vortrag findet am 10. Februar um 19 Uhr im Alten Zollhaus der Stadt Sassenberg, Schürenstraße 6 statt.