Söckchen für neugeborene Füchtorfer

Annette Buddelwerth sprach wohl allen Anwesenden aus dem Herzen: „Schön, dass wir uns mal wieder sehen und treffen können“, eröffnete sie die Mitgliederversammlung der KFD Füchtorf im sehr gut gefüllten Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers. Nach corona-bedingter Zwangspause standen nun gleich die Kassen- und Jahresberichte für die Jahre 2020 und 2021 auf der Agenda. Aufgelockert wurden die protokollarischen Pflichten durch den Genuss einer schmackhaften Spargelsuppe begleitet von freudigem Austausch.

Henrike Ringelmann und Ulla Baumann waren als Vertreterinnen des im Oktober 2021 eröffneten Altenzentrums St. Josef/Maria Tellen zur Versammlung gestoßen, um über das Angebot der Tagespflege im Dorf zu informieren. Hier kümmern sich fünf Mitarbeitende um bis zu 15 Senioren. Wichtig: Niemand kaufe „die Katze im Sack“: Ein kostenloser Probetag sei vorab möglich.

Mehr anbieten, aber mit Vorsicht.

Was das Programm angeht, möchte die KFD wieder mehr anbieten, war aber zunächst vorsichtig, wie Teamsprecherin Agnes Böckenholt betonte. „Nicht, dass wir Termine machen und am Ende ist alles für die Katz.“ Am 13. August kann jedoch eine bis zu 30-köpfige Gruppe das „World of Kitchen“-Museum in Hannover ansteuern. Hier werden Küchenkulturen vom Mittelalter bis heute präsentiert. Anmeldungen nimmt Böcken holt (

01 52/07 36 19 47) bis zum 30. Mai entgegen.

Stabil durch die Pandemie gekommen.

Grundsätzlich sei die 400 Mitglieder zählende Füchtorfer KFD – zumindest mitgliedertechnisch – stabil durch die Pandemie gekommen. Über jüngeren Nachwuchs freue man sich selbstredend. Einen individuellen Beitrag können derweil alle Frauen leisten, die des Strickens mächtig sind. Jedes neugeborene Füchtorfer Baby – unabhängig von Konfession oder Herkunft – soll ein paar Söckchen erhalten. Das Team bittet um Rückmeldungen, da aufgrund der Neubaugebiete unbeabsichtigt Familien übersehen werden könnten.